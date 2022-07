“Renuncio al Partido Conservador por apoyar una agenda de extrema izquierda”: Juan José Lafaurie

En las últimas horas, el controvertido hijo de la senadora María Fernanda Cabal, Juan José Lafaurie, dio a conocer, a través de su cuenta de Twitter, un comunicado oficial en el que anunció que renuncia a su militancia y pertenencia en el Partido Conservador.

“He tomado la decisión de renunciar al Partido Conservador, mi primera casa política, la misma de mis mayores, y de la que he sido un orgulloso militante”, trinó el joven en donde acompañó la publicación de la imagen que contiene su decisión oficial.

Allí escribió: “He tomado la decisión de renunciar al Partido Conservador, mi primera casa política, la misma de mis mayores, y de la que he sido un orgulloso militante. Me voy desilusionado de un partido con principios vendidos al postor de momento. Un partido que dice ser de “centro derecha” y hoy se presta a apoyar una agenda de extrema izquierda”.

“Renuncio a ser parte de un partido que está representado, en su mayoría, por quienes dejan sus valores, principios e ideas a un lado a cambio de la mermelada rampante, esa a la que Gustavo Petro se acogerá para lograr la gobernabilidad que en las urnas jamás logró ni sacando 500 mil votos del sombrero del mago”, continuó diciendo.

Asimismo, aseveró que “mal pagará Petro a los lagartos cobardes sin ideología, tibios e incapaces de hacer la política como una forma de representar los intereses de los colombianos a través de una oposición seria, estudiosa y constructiva. Prefirieron hacer de la política un negocio en donde solo priman sus intereses individuales a cualquier costo”.

Y destacó al expresidente del Partido de derecha -movimiento que ha sido criticado por no manifestar una oposición contundente-: “Qué diferencia y cómo enaltece el gesto del presidente Omar Yepes Alzate al renunciar a su cargo. Mi eterno agradecimiento como militante, siempre estuvo presto a escucharme”.

Y finalizó su anuncio, recalcando que no puede ir en contra de sus ideas y principios. “Detesto tanto la corrupción como la forma en la que hoy quienes “representan” el partido quieren hacer política, dan vergüenza y deben sentirla frente a sus electores”.

Sobre el informe de la Comisión de la Verdad

Entre tanto, el influencer ha generado varias polémicas en las redes sociales, debido a sus posturas y comentarios que lanza, como coloquialmente se dice en Colombia, “sin agüero”, respecto a diferentes temas que son polémica en el país.

Padre @FranciscoDeRoux, usted invitó a Duque apenas hace ocho días a la entrega del informe final amañado, Duque le dijo que ya tenía una agenda programada y que por favor aplazara la entrega unas horas para el poder asistir. Usted no accedió a la petición y procedió a mentir. — Juan José Lafaurie (@LafaurieCabal) June 29, 2022

Así lo hizo, en cuanto a la inasistencia del Presidente Iván Duque a la entrega parcial del resultado de la investigación adelantada por la Comisión de la Verdad sobre el conflicto armado en el país, el pasado mes de junio.

Lafaurie, quien ha manifestado que Duque no es santo de su devoción, no tuvo reparo en reprocharle al exponente del informe en el evento: “Padre Francisco de Roux, usted invitó a Duque apenas hace ocho días a la entrega del informe final amañado, Duque le dijo que ya tenía una agenda programada y que por favor aplazara la entrega unas horas para poder asistir. Usted no accedió a la petición y procedió a mentir”.

Y remató su comentario afirmando que el Padre Roux, está cerca “del infierno”: “Al padre de Roux su forma de pervertir la verdad, mentir, engañar, lavarle la cara a criminales y jugar con los 10 mandamientos de la ley de Dios lo acercan cada día más al infierno”.