“No tengo ninguna duda sobre las capacidades del ministro”: Laura Sarabia desmiente diferencias con Luis Fernando Velasco

Laura Sarabia, jefa de gabinete del presidente Gustavo Petro, respondió a supuestas diferencias entre ella y Luis Fernando Velasco, ministro del Interior. La funcionaria, en entrevista con El Tiempo, aseguró que “nadie reconoce” al jefe de la cartera como vocero del Gobierno.

“Es mi pelea también. Todavía no la doy por perdida. El argumento del Presidente es que si no lo hace él no hay nadie más que lo haga. Hemos tratado con la figura de vocero, de portavoz, pero no funciona. Nadie lo reconoce. Yo te pregunto: ¿cuál es el portavoz del Gobierno? Es Luis Fernando Velasco, pero nadie sabe que es él, ni se reconoce”, le dijo Sarabia al diario.

Esto fue interpretado como una fricción entre ellos por las dudas de Sarabia sobre las capacidades del ministro para llevar a cabo la tarea de portavoz. Por esa razón, la jefe de gabinete aclaró la situación, desmintiendo supuestos problemas en su relación con Velasco.

No, no tengo ninguna duda sobre las capacidades del Ministro @velascoluisf, dudo es de la efectividad de la figura del vocero como actualmente está operando. De hecho, coincido con él en que un modelo como el estadounidense podría ser una mejor alternativa. https://t.co/rJTHNCq67w — Laura Sarabia (@laurisarabia) May 18, 2023

“No, no tengo ninguna duda sobre las capacidades del ministro Luis Fernando Velasco, dudo es de la efectividad de la figura del vocero como actualmente está operando”, manifestó Sarabia en Twitter.

Por otro lado, aseguró que comparte las dudas sobre el rol de la vocería con Velasco y prefieren con el modelo estadounidense.

“De hecho, coincido con él en que un modelo como el estadounidense podría ser una mejor alternativa”, agregó la funcionaria.

En Estados Unidos, quien habla por la Casa Blanca y el presidente de turno es quien ejerce el rol de secretario de Prensa. Se acostumbra a que diariamente hable en rueda de prensa y se relacione directamente con los medios de comunicación.

Presidente reconoció que no hay pruebas de vida de los cuatro niños

El presidente de la República Gustavo Petro terminó con la incertidumbre sobre el paradero de los cuatro menores de edad que al parecer habrían sobrevivido al accidente aéreo de una avioneta en Guaviare y de la misma manera explicó por qué borró el trino en el que anunciaba el hallazgo con vida de los niños.

Pero la información que ahora entregó el jefe de Estado no es alentadora, ya que indicó, que la búsqueda continúa al señalar que las Fuerzas Militares siguen en esos operativos especiales en compañía de las comunidades indígenas, eso quiere decir que aún no han sido encontrados.

En el mensaje que compartió en las redes sociales el mandatario colombiano lamentó el trino que publicó el miércoles de esta semana sobre la noticia del milagro, sin embargo indicó que no escatimará esfuerzos desde el Gobierno nacional para darle una buena noticia al país.

“He decidido borrar el trino debido a que la información entregada por el ICBF no ha podido ser confirmada. Lamento lo sucedido. Las Fuerzas Militares y las comunidades indígenas continuarán en su búsqueda incansable para darle al país la noticia que está esperando”, trinó Petro.

Y agregó en el mensaje: “En este momento no hay otra prioridad diferente a la de avanzar con la búsqueda hasta encontrarlos. La vida de los niños es lo más importante”.

Este jueves, el presidente Gustavo Petro borró de su cuenta en Twitter un mensaje que había publicado este miércoles, a las 4:43 p.m., y en el que había informado que habían sido encontrados con vida los cuatro niños perdidos en la selva tras el accidente de una avioneta en el Guaviare.