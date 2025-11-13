“No tuvo nada que ver”: libro sobre Armero descarta la responsabilidad de Iván Duque Escobar en la tragedia

Se cumplió un nuevo año de la tragedia de Armero, uno de los episodios más dolorosos que ha vivido Colombia en toda su historia. Aprovechando esta conmemoración, el periodista Mario Villalobos presentó su libro Armero, 40 años, 40 historias, donde cuenta todo lo que pasó aquél 13 de noviembre de 1985.

Entre otras cosas, en el texto el comunicador habló de lo que ocurrió con Iván Duque Escobar, papá del expresidente Iván Duque y quien era ministro de Minas para ese momento. Al exfuncionario se le han endilgado algunos supuestos errores que costaron vidas, por lo que el libro relata lo que en verdad ocurrió.

En diálogo con SEMANA, Villalobos explicó que Hernando Arango Montenegro, un representante a la Cámara por Caldas, citó a los ministros el 24 de septiembre de 1985, semanas antes de que todo ocurriera, pero al encuentro solo fueron tres, uno de ellos era el papá del exmandatario.

“Muy seguramente producto de la imprudencia y del tema político, (...) Iván Duque dice algo como que le parece un poco apocalíptico el análisis del representante”, explicó Villalobos.

Por ese tipo de expresiones, comenzó a circular que el entonces ministro de Minas no “corrió ni un dedo” para evitar la tragedia. Sin embargo, el autor del libro señaló que esto no fue así, sino que, según la documentación, el papá del expresidente no tenía ninguna responsabilidad.

Fotografía de la tragedia de Armero.

“Ni en el manejo de la alarma, ni en el manejo de la evacuación, ni en nada que tuviera que ver con esto”, indicó el también escritor.

Villalobos sostuvo que la única tarea que tenía Duque era diseñar el mapa de riesgos por medio del Instituto de Ingeominas, que hoy en día se conoce como el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

“La cosa es tan contundente, que el entonces procurador le abre una investigación disciplinaria a Duque por supuestamente haber omitido sus funciones. Después de esto, pasa por el fuero a la Comisión de Acusaciones y luego de un proceso bastante dispendioso, Iván Duque Escobar sale limpio por unanimidad”, manifestó.

De hecho, el periodista recordó que en esta Comisión de Acusaciones había personas de distintas orillas políticas. “El libro demuestra, contundentemente y con documentos, que el papá de Iván Duque Márquez no es responsable”, comentó.