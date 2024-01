“No vamos a coger la medida para hacer la reforma agraria”: MinInterior aclara alcances de expropiaciones vía administrativa

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco , aseguró que las expropiaciones administrativas que anunció el Gobierno nacional no se utilizarán para aplicar la reforma agraria y que, por el contrario, se utilizarán solo en casos excepcionales.

“Estos son casos estrictamente de desastre. No es que vamos a coger esta medida y vamos a decir que con esto ahora sí hacemos la reforma agraria. No se trata de eso. Es un caso totalmente excepcional”, sostuvo el ministro Velasco.

“¿Qué tiene que hacer el Gobierno? Va, busca una negociación directa. Tiene que pagar la indemnización y no una indemnización cualquiera, es la indemnización del precio comercial. Pero el dueño del lote decide no venderla y, entonces, ahí tendría el Ejecutivo la posibilidad de entrar a expropiar vía administrativa, pagando de todas maneras el precio del bien y, en el marco de este proceso, hay procedimientos jurisdiccionales ante los tribunales para defender de esa decisión. Pero son casos extremos a los que seguramente no tendremos que llegar”, afirmó Luis Fernando Velasco.