“Nosotros creímos que este iba a ser el Congreso del cambio”: representante Juan Carlos Losada luego del hundimiento de su proyecto que prohibía las corridas de toros

El congresista liberal manifestó que esperaba más apoyo del gobierno del presidente Gustavo Petro. “Yo no zafo mi propia responsabilidad. Soy una persona que he sido polémica en el Congreso”, admitió.

Un duro señalamiento contra el gobierno del presidente Gustavo Petro y sobre su propia responsabilidad realizó el representante a la Cámara por el Partido Liberal Juan Carlos Losada luego del hundimiento del proyecto de ley que prohibía las corridas de toros en el país y del cual fue autor y ponente.

El archivo de la iniciativa se produjo en la plenaria de la Cámara de Representantes, en el segundo de cuatro debates, y con un resultado que demostró lo polémico de este tema: 78 votos por el hundimiento y 75 rechazando esta posibilidad.

Durante los seis años continuos que Losada lleva como congresista ha librado esta lucha en defensa de los animales y esta es la quinta vez que un proyecto suyo en este sentido es hundido en el Capitolio. Sin embargo, en su favor tiene el avance de normas de protección animal que hoy en día se aplican en el país.

Hoy es un día muy triste para quienes defendemos los animales.

La @CamaraColombia hundió la prohibición de las corridas de toros.

No importa cuántos años más nos tome esta lucha, junto a la ciudadania seguiremos insistiendo en acabar con la tortura disfrazada de cultura #NoMásOlé pic.twitter.com/Rsi2wJECWA — Juan Carlos Losada (@JuanKarloslos) November 2, 2022

Tras el resultado adverso de ese martes, el congresista liberal afirmó que hubo una “confluencia de factores muy negativos” para su iniciativa, entre ellos el “lobby” que, según él, hicieron varios taurinos, los cuales, como es apenas natural, estaban en contra de la prohibición de este tipo de espectáculos.

El representante a la Cámara liberal Juan Carlos Losada, quien impulsaba el proyecto de ley que prohibía las corridas de toros. - Foto: JONATHAN CHIQUIZA

“Es realmente muy triste que este sea el mensaje que mande la Cámara de Representantes. Nosotros creímos que este iba a ser el Congreso del cambio y que este tipo de transformaciones -que no son simplemente semánticas, sino culturales y poderosas- iban a tener un protagonismo mucho mayor del que hoy demostraron las bancadas, sobre todo del Partido Conservador, de Cambio Radical y del Centro Democrático, que hoy son ganadores en el Congreso”, afirmó el congresista.

Sobre la responsabilidad del gobierno de Petro, el representante liberal afirmó que el Ejecutivo “no se metió” de lleno en el proyecto de ley, “a pesar de que el presidente Gustavo Petro cerró la Plaza de Toros La Santamaría cuando fue alcalde de Bogotá” y que él también “creó la política pública de bienestar y protección animal de la capital de la República”.

“Creo que al Gobierno le parecía que este era un proyecto insustancial o que no era de primera línea para el Ejecutivo y creo que se le olvida que hubo millones de animalistas que votamos por Gustavo Petro y que hubiéramos querido ver avanzar todos los proyectos en favor de los animales en este Congreso. Creo que le cabe algo de responsabilidad al Gobierno nacional”, afirmó Losada.

Pero no excluyó su propia responsabilidad, la cual, según se comenta en los pasillos del Congreso, habría terminado de convencer a algunos indecisos para archivarle la iniciativa legislativa.

La izquierda hipócrita queriendo prohibir corridas de toros y aplaudiendo, con sus pañuelitos verdes, el asesinato de un bebe en el vientre. Le hundimos en cámara su proyecto. Cómo ellos dicen: si no te gusta el aborto, no abortes. Pues si no te gustan las corridas, no vayas. pic.twitter.com/5CogcczDC7 — MIGUEL POLO POLO (@MiguelPoloP) November 2, 2022

“Por supuesto yo no zafo mi propia responsabilidad. Soy una persona que he sido polémica en el Congreso. He tenido enfrentamientos fuertes con bancadas de este congreso. Tal vez este es el precio que se tiene que pagar por decir tantas verdades y, como se vio, el debate se centró en ataques personales de manera permanente. Por lo que me corresponda le pido perdón a la comunidad animalista por no haber logrado hacer mi trabajo como hubiera querido. Sin embargo, nunca voy a bajar los brazos en esa lucha”, dijo.

El hundimiento del proyecto se dio después de que el representante a la Cámara por el Centro Democrático Christian Garcés presentara una proposición, firmada por varios de sus colegas, para que se archivara el articulado de la iniciativa y se construyera una que fuera más adecuada con las realidades de varias regiones del país.

“Este proyecto de ley, tal como está planteado, no permitiría las modificaciones que se pretenden realizar. Es por ello que se propone la eliminación de la totalidad del articulado con el compromiso de que, dentro de los próximos dos meses, radicaremos un proyecto de ley que reglamente las prácticas tradicionales que se realizan con animales en el territorio nacional”, dice la propuesta que, finalmente, fue aprobada en la Cámara de Representantes.