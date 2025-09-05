Suscribirse

Política

“Nuestros países han sido bombardeados”: Gustavo Petro dio una declaración en medio de su visita a Japón

El mandatario colombiano indicó que su visita a ese país “coincide con un hecho trágico”.

Redacción Semana
5 de septiembre de 2025, 3:11 p. m.
Presidente Gustavo Petro en su visita a Japón
Presidente Gustavo Petro en su visita a Japón. | Foto: Presidencia

En su segundo día de agenda en Japón, en el marco de una visita oficial. El presidente de la República, Gustavo Petro, dio una declaración sobre las reuniones que ha sostenido con las autoridades políticas de ese país.

En la intervención que hizo, el jefe de Estado reveló detalles de lo que le expresó al primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, en una reunión de alto nivel.

Contexto: Estalla polémica entre Gustavo Petro y los alcaldes de las principales ciudades del país por viaje a Washington; estas son las razones

“Le dije al primer ministro que mi visita de todas maneras, y lamentablemente, coincidía con un hecho que nos junta desde lo trágico. Nuestros países han sido bombardeados y bajo esas bombas ha existido genocidio, sucedió en Hiroshima y Nagasaki en Japón”, expresó Gustavo Petro.

Y avanzó en su declaración: “Ha sucedido en Colombia casi durante las últimas décadas y hoy suced en Gaza, Palestina. Y es hora de que los países que buscamos la paz, empezar a juntarnos para que no nos devore la violencia de nuevo en el planeta Tierra”.

“Hoy vinimos a ver el futuro y vimos el pabellón del Japón en una lucha intelectual que aún no vence, tratando de escapar del carbón y del CO₂”, anotó el jefe de Estado.

El presidente, Gustavo Petro, durante su gira en Japón
El presidente, Gustavo Petro, durante su gira en Japón | Foto: Joel González - Presidencia de Colombia

Por su parte, la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio, quien acompaña al mandatario Petro a esa visita en Japón, reveló varios detalles sobre la agenda que tiene el Gobierno en ese país.

“Hoy estaremos en el pabellón de Colombia en la feria de Osaka 2025. Hemos venido a la feria para promover la riqueza de nuestro país, el país de la belleza, la biodiversidad que existe en todas nuestras regiones, y mostraremos una nación que se reinventa, que abre sus puertas al mundo con innovación, cultura y sostenibilidad”, anotó la canciller.

La canciller encargada Rosa Villavicencio tuvo que inaugurar el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo ante la demora de cuatro horas que tuvo el presidente Gustavo Petro.
Canciller Rosa Villavicencio | Foto: Cortesía Cancillería

Y expresó: “Este espacio es un escenario para que el Japón y el mundo conozcan de cerca el talento y la belleza colombiana, la riqueza de nuestros territorios y el compromiso con una economía verde y digital. Cada rincón del pabellón refleja lo que somos, un país que exporta calidad, que atrae inversión y que genera confianza”.

Contexto: Juliana Guerrero no se le esconde a Jennifer Pedraza y responde a polémica del Icfes: “Estoy comprometida con la juventud”

Finalmente, en la cuenta oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia se indicó: “En un acto de diplomacia ambiental, la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, acompañó al presidente @petrogustavo en la ceremonia simbólica del nombramiento del Árbol de Colombia en Japón. Representando un “sistema de raíces” que conecta al mundo, este nombramiento reafirma el compromiso del Gobierno colombiano con la vida”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Los 7 fenómenos imperdibles de septiembre 2025 en Estados Unidos

2. Capturan a presunto coordinador del atentado contra el periodista Gustavo Chica, de Caracol Radio

3. Clasificación general de la Vuelta a España 2025: Egan Bernal se fundió en la montaña de la etapa 13

4. Putin amenaza con atacar cualquier fuerza occidental enviada a Ucrania: así contestó Volodímir Zelenski

5. Shein usó imagen con IA de Luigi Mangione, acusado de asesinato, para vender una camiseta y es obligado a retirarla

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroJapónDeclaración

Noticias Destacadas

.

Petro habló de “rehacer la colaboración” con EE. UU. en respuesta al ataque letal a narcolancha que salió de Venezuela

Redacción Semana
Presidente Gustavo Petro en su visita a Japón

“Nuestros países han sido bombardeados”: Gustavo Petro dio una declaración en medio de su visita a Japón

Redacción Semana
Juliana Guerrero y Jennifer Pedraza.

Juliana Guerrero no se le esconde a Jennifer Pedraza y responde a polémica del Icfes: “Estoy comprometida con la juventud”

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.