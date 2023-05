Nueva derrota judicial para Roy Barreras: Corte Suprema no admitió denuncia que radicó contra Miguel Polo Polo

El pasado 27 de marzo el presidente del Congreso, Roy Barreras, citó a una rueda de prensa en su oficina para anunciarle al país que acudiría a acciones legales para frenar los señalamientos del representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, contra el presidente Gustavo Petro y los integrantes del Gobierno.

En dicha rueda de prensa, Barreras dijo que se cansó de los señalamientos de Polo Polo y que debía respetar al presidente de la República y que acudiría a la Corte Suprema de Justicia para que actuara con base en su sabiduría.

Este jueves –11 de mayo– se pronunció la Corte Suprema de Justicia y tomó la decisión de “inadmitir la denuncia suscrita por el senador Roy Leonardo Barreras Montealegre en contra del representante a la Cámara Miguel Abraham Polo Polo, conforme a la motivación expuesta en la parte considerativa de esta providencia”, dice el documento.

Congresistas saludan al presidente del Senado luego que el Consejo de Estado anulara la elección de Roy Barreras como senador por doble militancia. Bogotá, mayo 5 de 2023 Foto: Guillermo Torres Reina / SEMANA - Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Esto significa que no se encontró la suficiente argumentación por parte de Barreras en la denuncia radicada y los magistrados Cristina Lombana, Héctor Alarcón, Francisco Farfán, César Reyes, Marco Rueda y Misael Rodríguez tomaron dicha decisión.

En la providencia los magistrados aseguran que la denuncia expuesta por Roy Barreras “no denota la comisión de ilícito alguno, sino la demostración de la opinión política del representante a la Cámara Miguel Polo Polo”.

Como esta denuncia la radicó Barreras para defender al presidente Gustavo Petro, la Corte Suprema le da a entender al congresista que quien debió interponer la acción legal fue el mandatario y no él porque no es el sujeto pasivo de la supuesta conducta punible. En otras palabras, Barreras no tenía velas en ese entierro y por eso se inadmite su denuncia.

Corte Suprema de Justicia. - Foto: Colprensa- El País.com.co

“Mal podría la Sala iniciar la acción penal, al no tratarse de un asunto en el que proceda la investigación oficiosa, destáquese que el directo afectado por las presuntas afirmaciones deshonrosas es el alto dignatario del Estado Gustavo Petro, en quien recae exclusivamente la voluntad de acudir a la administración de justicia en procura de que investigue en el ámbito punitivo el suceso que se pone en conocimiento”.

Presidente Gustavo Petro - Foto: Presidencia

La Corte Suprema consideró que no hubo por parte del congresista Miguel Polo Polo actos de promoción o instigación a terceros para que estos ataquen, perjudiquen física o moralmente al presidente Gustavo Petro con la publicación en la red social.

Esto traduce otra derrota judicial para Barreras, quien recientemente fue notificado sobre su nulidad por doble militancia por parte del Consejo de Estado. En la rueda de prensa de marzo, el congresista dijo que “el representante Miguel Polo Polo reiteradamente ha venido calumniando e insultando al presidente Gustavo Petro. Cuando se insulta impunemente, se cometen delitos y se afecta la majestad de la institucionalidad. Es hora de que ese hostigamiento pare”, dijo Barreras.

Miguel Polo Polo. Bogotá, marzo 15 de 2023. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista SEMANA. - Foto: Juan Carlos Sierra

El senador del Pacto Histórico aseguró que una cosa es que la oposición critique a un Gobierno y otra muy distinta hacer señalamientos falsos en contra del presidente Petro.

He presentado nueva denuncia penal y queja disciplinaria en defensa de la honra del Presidente @petrogustavo y la institución de Jefe del Estado contra el Representante Polo Polo que insiste en insultar, calumniar, injuriar y hostigar al Presidente 👇Aquí las demandas: pic.twitter.com/Xy4RW7krml — Roy Barreras (@RoyBarreras) March 27, 2023

“Ya habíamos advertido ante la Corte Suprema que había un hostigamiento por parte de este representante contra el presidente a quien no baja de maleante o de guerrillero. El presidente merece que se le defienda jurídicamente así que estoy presentando dos medidas jurídicas contra el representante Polo Polo”, reiteró Barreras.

Sin embargo, aún falta por resolver una queja disciplinaria que presentó Barreras contra Polo Polo por el hecho de usar su condición pública para insultar, calumniar y hostigar a la figura del jefe de Estado.

El pasado 23 de marzo, Polo Polo puso un trino en el que señaló al presidente Petro por el viaje que haría a Caracas (Venezuela) para encontrarse con Nicolás Maduro. “Esta es la 4ta visita que el guerrillero le hace al dictador Maduro, Venezuela atraviesa un desfalco de 3mil millones de $ en corrupción. ¿Colombia le dará un respiro a la narco dictadura con “negocios” innecesarios comprando gas malo? Entre maleantes se entienden”, dijo textualmente el representante a la Cámara.

#ATENCION esta es la 4ta visita que el guerrillero le hace al dictador Maduro, Venezuela atraviesa un desfalco de 3mil millones de $ en corrupción. ¿Colombia le dará un respiro a la narco dictadura con “negocios” innecesarios comprando gas malo? Entre maleantes se entienden. pic.twitter.com/ZyGJo3sEa8 — MIGUEL POLO POLO (@MiguelPoloP) March 23, 2023

En febrero el representante comparó el escenario de los hospitales públicos en varios municipios del país en los que no se cuenta con los mejores recursos y manifestó que si se aprueba la reforma a la Salud, el sistema en el país sería igual de negligente en todo el territorio nacional.

“Informes falsos del Ministerio de Minas, informes plagiados del Ministerio de Salud y fotos falsas del GUERRILLERO para validar su reforma. Este gobierno está plagado de falsedades y mentiras. Mitómanos todos. Si no hacemos algo ya, nos acaban el país”, dijo en febrero.

Miguel Polo Polo ha sido uno de los más críticos desde la oposición con el presidente Gustavo Petro, pero según Barreras, ya se cansaron de los señalamientos calumniosos que hace constantemente desde sus redes sociales.