“Ojalá sea sincero ese abrazo”: senador Alexánder López tras fotografía de Roy Barreras y Gustavo Petro

Las heridas al interior del Pacto Histórico, entre algunos de sus miembros, cada vez es más evidente. Este jueves 9 de marzo, cuando el presidente Gustavo Petro y el presidente del Senado, Roy Barreras, se reunieron durante más de una hora en la Casa de Nariño, ambos se tomaron una fotografía que circuló en las redes sociales.

“Las reformas sociales van”, escribió Petro en su cuenta personal de Twitter acompañado de la imagen, donde Barreras lo abraza mientras el jefe de Estado sonríe.

De inmediato, el senador Alexánder López, del Polo Democrático, y quien ha tenido varias diferencias con Roy Barreras, le respondió: “Ojalá y sea sincero ese abrazo por el bien de nuestra patria. El programa de gobierno que prometimos a Colombia se cumple. ¡Seguimos en la lucha!”, escribió.

Barreras no se quedó callado y le respondió: “No le metas mala leche ni fuego amigo, compañero Álex, al compromiso de salvar las reformas concertándolas en el Congreso. Único camino para hacer real el cambio: aprobar las reformas y no que se hundan. La cizaña no da frutos. Seca las siembras. No construye, destruye”.

López no detuvo su arsenal y volvió a responder el mensaje: “Roy, llevas 3 meses atacando al Gobierno del Cambio por el que votaste. Agredes al movimiento social, a los ministros y, ¿ahora soy yo el de la mala leche? Lo notifico. El programa del cambio se cumple a pesar de ustedes. Luchamos por sacar a nuestro pueblo de la miseria a la que ustedes nos llevaron”, dijo.

Barreras, por su parte, siguió el enfrentamiento virtual: “A nuestro Gobierno se le defiende inteligentemente, con táctica, sin extremismos que impiden el diálogo con la otra mitad del país. El presidente del Congreso lo es de todos los colombianos. Sin duda tú lo habrías hecho mejor si te hubieran elegido. Te deseo paz total”.

El senador López no oculta su molestia con Barreras. Al fin y al cabo, el segundo, quien transitó en el uribismo, el santismo y, posteriormente, el petrismo, le arrebató de sus manos la posibilidad de convertirse en presidente del Senado en el primer año de gobierno de Gustavo Petro.

Al senador de izquierda no le bastó con ser parte del Polo Democrático, el partido más grande del Pacto Histórico, ni contar con el respaldo de grandes líderes progresistas, entre ellos Gustavo Bolívar, porque el presidente se inclinó por Barreras por su hábil manejo del Congreso.

Además, recientemente, Roy Barreras se distanció de la reforma a la salud de la ministra Carolina Corcho porque le parece que no construye sobre lo construido y elimina las Empresas Prestadoras de Salud (EPS). Posteriormente, la calificó como una funcionaria radicalizada e ideologizada porque no escucha consejos sobre su iniciativa.

Sus comentarios molestaron a Alexánder Vargas y al exsenador Gustavo Bolívar, quienes le respondieron fuertemente.

Bolívar, en diálogo con la directora de SEMANA, Vicky Dávila, salió en defensa de la jefe de la cartera de Salud. El excongresista dijo que Barreras tiene que declararse impedido en la reforma a la salud porque en el pasado lo financiaron las EPS.

“Estuve investigando y Roy tiene intereses en el sector de la salud. Entonces, ¿por qué no se declara al menos impedido (...) si él en el pasado fue financiado por las EPS? No ahora, pero en el pasado sí. Porque ya han aparecido los artículos de prensa. ¿Por qué no se declara impedido? Porque se nota que también, así como él dice que la ministra está ‘ideologizada’, pues a él también se le nota el interés y eso no es sano para la democracia y sobre todo él, que va a conducir ese debate en el Congreso”, dijo puntualmente.

En tal sentido, Bolívar fue enfático en decir que no veía imparcialidad en el papel que desempeñará Roy Barreras.