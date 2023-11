¿Olla podrida en el ICBF? Contratistas denuncian que les cobran coimas para la atención de niños vulnerables en el Putumayo

“Dijeron que era instrucción de la directora. Dijimos que no. Que no nos iba a alcanzar para cubrir lo de los niños. Que después nos metíamos en un problema porque la supervisión nos iba a calificar mal por desmejorar el servicio”, detalló un contratista.

“Solicito que me informe si el ejercicio de seguimiento que realizo como supervisora no va a tener trascendencia, por cuanto considero que estas dos personas, a quienes presuntamente se involucra en hechos de corrupción, debían estar apartadas mientras se surte el proceso de contratación, adicionalmente identifico que están adelantando acompañamiento que yo desconocía como supervisora de estos contratos. En este sentido, quiero dejar por sentado que como supervisora no he actuado, ya que desconozco las acciones que vienen adelantando los contratistas Michael Ortega y Lidio Aldemar Erazo. El día de hoy identifiqué que se encontraron en una reunión que no fue informada desde el área técnica, siendo coordinadora del grupo de asistencia técnica”, se lee en el correo.