Opus Dei cumple 75 años en Colombia: este es el recorrido de la institución católica en el país

El Opus Dei cumple 75 años de presencia en Colombia. La institución católica comenzó sus actividades entre universitarios, profesionales y familias, y extendió su labor de formación espiritual a distintas ciudades del país.

Su presencia en Colombia inició el 13 de octubre de 1951, cuando el sacerdote español Teodoro Ruiz Jusué llegó a Bogotá, cuando no existían centros, residencias ni iniciativas apostólicas organizadas del Opus Dei en Colombia.

Según un recuento hecho por la institución, los primeros encuentros se centraron en explicar su propuesta religiosa y el sentido de sus actividades.

A Ruiz se unieron después el sacerdote Aurelio Mota, el médico Ángel Jolín, el arquitecto Luis Borobio y el estudiante de derecho Pepe Albendea. En esos primeros años también comenzaron a surgir vocaciones colombianas, entre ellas estuvo la de Ignacio Gómez Lecompte, quien posteriormente se convirtió en sacerdote.

Tres años después, el 15 de abril de 1954 llegaron a Cartagena Josefina de Miguel, María Adela Tamés, Tere Ivars y Concha Campá, etapa que inició una expansión a otras ciudades, así como el desarrollo de iniciativas educativas y sociales.

La presencia de la institución se extendió a Manizales en 1958 y a Cali en 1961. Posteriormente, comenzó actividades en Cartagena durante la década de 1970, en Barranquilla en 1978 y en Bucaramanga en 1981.

“La santidad no es algo para supermujeres ni superhombres, es para gente de carne y hueso”: Fernando Ocáriz, prelado del Opus Dei

La propuesta religiosa de su fundador, Josemaría Escrivá, plantea la búsqueda de la santidad en el trabajo, la familia y las responsabilidades cotidianas. Bajo ese enfoque, la formación espiritual está dirigida a la práctica de la fe sin apartarse de las ocupaciones profesionales, académicas o personales.

Según la institución, esa formación puede dar lugar a proyectos que cada persona desarrolla con libertad y bajo su propia responsabilidad.

El padre Jorge Mario Jaramillo, vicario regional para Colombia y Ecuador, señala que la conmemoración está orientada a continuar la labor iniciada en los años cincuenta.

Según plantea Jaramillo, esa responsabilidad corresponde ahora a generaciones que no conocieron a quienes comenzaron las actividades en el país.

El aniversario de la llegada a Colombia se produce dos años antes del centenario de la fundación del Opus Dei, previsto para 2028.