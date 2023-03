“Oratoria trepadora”: el grosero comentario del ministro de Justicia, Néstor Osuna, contra el periodista Juan Lozano

El ministro de Justicia Néstor Osuna está siendo fuertemente criticado por haber mostrado su talante durante una entrevista en La FM en la que se estaba hablando sobre el polémico proyecto de ley que busca “humanizar la política criminal y penitenciaria” a través de la excarcelación.

Como esa iniciativa ha tenido audiencias públicas y generó un amplio debate en el país, los periodistas de esa emisora invitaron al titular de la cartera de justicia para que contestara varias dudas sobre el articulado.

Como uno de los cambios que promueve el Ministerio de Justicia es el de hacer una graduación de las condenas en delitos como el incesto o la inasistencia alimentaria, los periodistas hicieron énfasis en ese punto para intentar aclarar qué es realmente lo que está buscando el Gobierno Petro.

Néstor Iván Osuna Ministro de Justicia y de Derecho - Foto: Guillermo Torres /Semana

El exministro Juan Lozano, integrante la mesa de trabajo de La FM y quien ha sido uno de los más duros críticos del proyecto, al cual ha llamado “Ley Herodes” por la intención de humanización carcelaria a costa de darle beneficios a quienes son agresores de menores (incesto y cuota alimentaria), quiso tener una visión clara del ministro sobre ese asunto.

“Más que una pregunta es casi que un clamor y una súplica. No le haga esto a los niños de Colombia señor ministro, no deje que pase la “Ley Herodes”. Modifique lo de la inasistencia alimentaria sin quitarle la connotación criminal. Pero por caridad y por humanidad, no sean crueles con los niños y no aprueben esta norma”, dijo Juan Lozano para expresarle la preocupación que tiene ante el trámite de la iniciativa.

Juan Lozano, además fue presidente del Partido de la U. - Foto: Guillermo Torres

El ministro Osuna atinó a responder de la siguiente manera: “Don Juan, lo saludo. Le reconozco su oratoria trepadora, pero eso no tiene que ver”...

Juan Lozano lo interrumpió para pedirle respeto, ya que su comentario lo hizo de esa manera. “No, señor ministro le pido respeto. ¿Cómo así que su oratoria trepadora? Por favor, con respeto le he hablado, le ruego que con respeto me conteste”.

Sobre este asunto el senador Jota Pe Hernández aseguró que el ministro Osuna le faltó al respeto al periodista de La FM y se preguntó si ese es el nivel de diálogo que se profesa en la Casa de Nariño.

“El periodista @JuanLozano_R le hace una pregunta y una petición al ministro @osunanestor y este responde a lo gamín. ¡Si ese es el nivel en el que quiere el debate, en ese nivel lo atenderé en el senado, se nota el desespero que tiene por premiar bandidos y delincuentes presos!”, dijo el congresista.

El periodista @JuanLozano_R le hace una pregunta y una petición al ministro @osunanestor y este responde A LO GAMIN!



Si ese es el nivel en el que quiere el debate, en ese nivel lo atenderé en el senado, se nota el desespero que tiene por premiar bandidos y delincuentes presos! pic.twitter.com/ws6davInn5 — Jota Pe Hernández (@JotaPeHernandez) March 1, 2023

Luis Carlos Vélez, director de La FM, terció en medio de la polémica y señaló que el diálogo siempre debe darse en el marco del respeto. “Quería interrumpir la conversación porque señor ministro lo hemos buscado durante mucho tiempo y el diálogo es con mucho respeto, pero me dolió mucho eso de la oratoria trepadora a una persona tan decente como lo es Juan Lozano”.

“No tiene sentido tener cárceles simplemente para causar dolor”

“Tener a las personas encerradas satisface ese anhelo de venganza pública frente a quien ha ofendido a la sociedad. No tiene sentido tener unas cárceles simplemente para causar dolor y que nos cueste 3,2 billones de pesos al año”. De esta manera, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, desde la Universidad de Antioquia, volvió a defender lo que se conoce como Proyecto de Humanización del Sistema Penitenciario, que según dijo “tiene algo de coraje y algo de timidez”.

“La idea con esta iniciativa es señalar un cambio de rumbo en la política penal y penitenciaria, pero también en que tenga la posibilidad de ser aprobado en el Congreso”.

Fue el pasado 6 de febrero cuando el ministro de Justicia, Néstor Osuna, llegó hasta la Secretaría de la Cámara de Representantes para radicar formalmente el proyecto de ley que busca humanizar la política criminal y penitenciaria. El alto funcionario del Gobierno estuvo acompañado del ministro del Interior, Alfonso Prada, y varios congresistas de la bancada del Pacto Histórico.

Se trata del Proyecto de Ley 336 “por el cual se humaniza la política criminal y penitenciaria para contribuir a la superación del estado de cosas institucional y se dictan otras disposiciones”. El ministro Osuna ya le puso su firma para que sea empezado a discutir por los parlamentarios. La iniciativa fue recibida por el secretario de la Cámara, Jaime Luis Lacouture, y el presidente de la Cámara, David Racero.

Según dijo Osuna: “El proyecto de ley intenta dar un paso para la construcción de una política penal y penitenciaria distinta a la que hemos tenido. La respuesta que iluminó el articulado que sometimos al Congreso es pensar en unas cárceles que tengan una finalidad resocializadora”.

Uno de los puntos que generará discusión entre los parlamentarios es el que contempla que en los eventos de concurso o acumulación jurídica de penas, es decir, cuando se junten penas por varios delitos, la pena privativa de la libertad no podrá exceder los 50 años, ya que actualmente es de 60. Esto fue confirmado por el ministro Osuna.

Otro de los apartes del articulado que generará un profundo debate es lo referente a cambiar los requisitos de la prisión domiciliaria. Con la iniciativa se busca que, si es aprobado el proyecto, una de las condiciones para acceder a ese beneficio sea que se trate de una conducta punible que no supere los 12 años de pena. En ese sentido se ampliaría 4 años, ya que actualmente está estipulado el requisito para penas de menos de 8 años.

Los detenidos que presenten enfermedades graves también podrían acceder a este beneficio. En ese caso, un centro médico determinado por el Inpec deberá evaluar cuando una persona presente alguna enfermedad compleja o condición de discapacidad que no le permita al delincuente estar tras las rejas. En ese caso, el juez podrá evaluar la posibilidad de que pague su condena en detención domiciliaria.

“Las intenciones del proyecto tienen que ver con el uso racional del derecho penal, resocialización, justicia restaurativa y condiciones de encarcelamiento dignas. Ojalá propiciar un debate de cuáles son las conductas que deben ser castigadas, a quiénes y cómo se debe castigar” pic.twitter.com/Jf8o4hr9p6 — MinJusticia Colombia (@MinjusticiaCo) February 24, 2023

“En casos de enfermedades graves, incurables y altamente discapacitantes con tratamientos paliativos debidamente diagnosticados, prevalecerá la autonomía del paciente, para que este, de manera libre, voluntaria e informada, decida si es trasladado a su domicilio o centro hospitalario”, dice la propuesta del Gobierno.

Por su parte, el contenido de la propuesta ya genera alertas en algunos puntos. Se habla, por ejemplo, de eliminar el delito de injuria y calumnia, y deja solamente la injuria por vía de hecho, es decir, cuando se atente contra la integridad física o haya ataques verbales. Igualmente, elimina el delito de incesto del Código Penal.

En el caso de las protestas y hechos de vandalismo hay otras polémicas, porque busca eliminar el concierto para delinquir de situaciones de protesta, tanto en la modalidad simple como agravada. Tampoco se contempla el terrorismo en estos casos.

“En ningún momento se entenderá que las conductas que se desarrollan en el marco de la protesta social pacífica, el ejercicio de la libertad de la reunión, asociación o manifestación, pueden dar lugar a la configuración del delito de terrorismo”, se propone en la iniciativa.

El proyecto del Ministerio de Justicia tiene un enfoque de resocialización de los privados de la libertad. Se habla de que en los centros penitenciarios se deberá garantizar la dignidad humana, las garantías constitucionales y los derechos humanos.

También se creará una oficina de Derechos Humanos que estará presente en cada uno de los centros de reclusión. De ser aprobado el proyecto, en los siguientes seis meses de su promulgación el director del Inpec, en apoyo del Ministerio de Justicia, deberá reglamentar el funcionamiento de estas oficinas.

“Los establecimientos pueden ser cárceles de detención preventiva, penitenciarias de nivel 1, 2, 3 y 4″, señala con el objetivo de buscar la resocialización. La primera hace referencia a personas de alta peligrosidad. Los servidores públicos contarán con pabellones especiales.

Las personas que realicen trabajos y labores específicas podrán reducir un día de reclusión por dos días de trabajo. Aclara que no se podrán computar más de 6 horas diarias.