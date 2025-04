Pablo Escobar: Esta fue la mujer que el capo más amó. No era ni su esposa ni la reconocida presentadora Virginia Vallejo

“Era 1.500.000 dólares. Se los mandé a Victoria (la Tata), la esposa de él, y después salieron diciendo que yo me había robado una caleta, yo no sé con cuánta plata. Yo quedé muy maluca y dije: Juan Pablo –el hijo de Escobar– está diciendo eso, lo escribió y yo no me quedé con eso. Pasado el tiempo investigué, llegué al hilo y encontré quién se había robado la caleta. Si Juan Pablo hubiera tenido siquiera la milésima parte de inteligencia de Pablo, se hubiera dado cuenta de quién le había robado. Ellos se ensañaron por la envidia y el odio que me tenían, y yo fui el chivo expiatorio”.