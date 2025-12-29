CONFIDENCIALES

Paloma Valencia advierte que el Hospital Universitario San José está al borde de la quiebra. “Las cifras son demoledoras”

“El hospital ya debe $ 6.377 millones en honorarios y $ 2.300 millones en servicios”, asegura la senadora.

Redacción Semana
29 de diciembre de 2025, 1:56 p. m.
Paloma Valencia da detalles de la crisis del hospital.
Paloma Valencia da detalles de la crisis del hospital.

La senadora y precandidata Paloma Valencia hizo una grave advertencia sobre una de las instituciones emblemáticas del sistema de salud. Se trata del Hospital Universitario San José.

Según la líder política, quien ha sido una de las principales fiscalizadoras del impacto del gobierno de Gustavo Petro en el sistema de salud, “el Hospital Universitario San José está siendo llevado a la quiebra. No por mala gestión médica, por un Estado que no paga y por EPS que asfixian al hospital hasta dejarlo sin oxígeno financiero”.

La senadora enumeró algunos de esos problemas. “Las cifras son demoledoras”. dijo.

Por ejemplo, relató que, “según información que el mismo Hospital nos ha enviado, en el régimen contributivo, al hospital le deben $112 mil millones. El 84% ($94 mil millones) los debe la Nueva EPS. En el régimen subsidiado, las EPS deben $259 mil millones. El 39% ($100 mil millones) también son de Nueva EPS”.

“Así no hay hospital que sobreviva”, dijo.

Valencia asegura que “hoy en el San José no hay plata para nada: No hay cómo pagar retroactivos a los empleados de planta. Contratos de diciembre sin salario. Sindicatos a los que aún se les debe noviembre”.

