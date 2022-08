Paloma Valencia compara la propuesta de Petro de negociación con narcotraficantes con el deseo de Pablo Escobar

El presidente de la República, Gustavo Petro, reveló recientemente lo que sería un revolcón en el proceso de extradición de narcotraficantes a Estados Unidos. Según dijo, el envío de estas personas se haría bajo diferentes condiciones.

El mandatario colombiano reveló detalles de la reunión que sostuvo con la delegación del Gobierno de Estados Unidos liderada por Rahul Gupta, director de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca, en la cual manifestó los condicionamientos que diseñó su gobierno para el proceso de envío a Estados Unidos de narcos colombianos.

El jefe de Estado señaló de manera directa que “narcotraficante que negocie con el Estado colombiano con beneficios jurídicos y se comprometa a dejar de ser definitivamente el narcotráfico, no se extradita a Estados Unidos”.

Además, sostuvo que Colombia ha “avanzado en algunos temas con los Estados Unidos, que no era para llegar a conclusiones; nos encontramos para trazar ideas y propusimos cuatro puntos para cambiar la política de drogas”, sostuvo Petro.

Y agregó que “el primer punto tiene que ver con la extradición y, para decirlo brevemente, lo que les propusimos es: narcotraficante que no negocie con el Estado, se va extraditado; narcotraficante que negocie con el Estado y reincida, se va extraditado, sin ningún tipo de negociación en los Estados Unidos”.

En la Casa de Nariño, avanza #AEstaAhora la reunión entre el presidente @petrogustavo y delegaciones de Estados Unidos, donde se abordan temas como la política antinarcóticos, seguridad regional, agenda de paz y Derechos Humanos.#ComienzaTuGobierno pic.twitter.com/pYUevMDcyD — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) August 23, 2022

El hecho fue criticado por la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, a través de su cuenta de Twitter, quien comparó la propuesta del primer mandatario con el deseo de Pablo Escobar.

“Se les olvida que Pablo Escobar lo que siempre quiso fue negociar su sometimiento con tal de que no lo extraditarán. Ahora les prometen que no combaten los cultivos y que no los extraditan…”, dijo la congresista.

Reunión del presidente Petro con delegación de EE. UU.

El presidente de la República, Gustavo Petro, sostuvo este martes –23 de agosto– una reunión de alto nivel con una delegación del gobierno del mandatario de los Estados Unidos, Joe Biden, en cuyo encuentro se habló de continuar definiendo los temas en común entre ambas naciones, enfocados en la lucha contra el narcotráfico, combatir el cambio climático y preservar las zonas naturales de Colombia.

Al término de la reunión, el vocero por parte del Gobierno nacional fue el embajador designado de Colombia ante Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, quien reveló que dentro de la agenda binacional la prioridad es la lucha frontal contra el narcotráfico.

“Se hizo énfasis en el uso de los recursos para la seguridad integral y humana, empezando por la lucha en contra de diferentes delitos, como los ambientales, además de avanzar en la seguridad rural y en la titulación de tierras”, indicó Murillo.

Y añadió el funcionario: “Obviamente, esto en el marco de una lucha frontal contra el narcotráfico, vamos a seguir dialogando, hemos acordado tener unos grupos de trabajo que permitirán profundizar en todos estos temas y seguiremos avanzando para tener el bien común de ambas naciones”.

En su momento, tomó la palabra Rahul Gupta, director de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca, quien recordó que Colombia y Estados Unidos cumplen 200 años de relaciones diplomáticas, logrando grandes avances en el transcurso de los años.

“Tuvimos una charla muy fructífera. Los Estados Unidos y Colombia hemos tenido 200 años de historia compartida forjando una trayectoria juntos en la política antidrogas, y el presidente Joe Biden es consciente de que muchas de las políticas del pasado han marginado algunas personas”, anotó Gupta.

De la misma manera, el alto funcionario de la Casa Blanca indicó que para el Gobierno de Estados Unidos es claro que se debe disminuir el consumo de drogas, meta que de acuerdo con Gupta está trabajando de manera profunda el mandatario Biden.

“Colombia debe ver a los Estados Unidos como un aliado cuando se trata de impulsar el desarrollo rural, combatiendo la corrupción, combatiendo el daño climático y avanzar en la inclusión para las comunidades marginalizadas en Colombia”, anotó.