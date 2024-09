Paloma Valencia denuncia mal manejo de información de usuarios en Colpensiones: trámites se hacen desde WhatsApp y correos personales

Gustavo Petro no acatará decisión del CNE si decide formular cargos contra su campaña presidencial por violación de topes

3- Aqui pueden oír alguien que trabajó en esta empresa. “La empresa no está capacitada para manejar el archivo pensional” “Las solicitudes pueden ser manejadas por cualquier persona” “Las pruebas desaparecen inmediatamente llegan a la compañía lo cual lo usan para favorecer y… pic.twitter.com/08tVVhImE4

“Sistemáticamente, ellos no están capacitados para manejar todo el archivo pensional que en estos momentos se desprende de ese proyecto. Ellos ni siquiera tienen una plataforma... tienen es un aplicativo en el que se consigna toda la información de las solicitudes que se hacen a nivel nacional. Puede ser manejado y dominado por cualquier persona. Eso no garantiza la seguridad ni la privacidad de la información enviada por un solicitante”, manifestó la persona, que en un audio le explicó la situación a la parlamentaria de oposición.

Y agrega: “Hay un abuso de poder por parte del gerente del proyecto, y de los directores de campo y coordinadores regionales, lo cual hace que los investigadores no realicen el trabajo de la manera adecuada”.

También mostró cómo no se les está pagando a los investigadores por su trabajo de campo a través de chats de estos colaboradores de Colpensiones.

“Esto se suma a que los investigadores no están siendo pagados por la empresa. Tampoco están pagando viáticos que son necesarios para conocer el entorno de los familiares. ¿Qué investigaciones pueden salir de empleados no pagos y sin recursos para hacer su trabajo?”, agrega la senadora del Centro Democrático.

“Corazón, pues me pagaron mis honorarios de las investigaciones que había hecho. Me pagaron siete que había hecho. Quedaron pendientes 1 o 2 investigaciones para este próximo corte. En cuanto a los viáticos, linda, aún no. Esta semana se van a cumplir dos meses”, dijo el investigador, de acuerdo con el video expuesto por Paloma Valencia.