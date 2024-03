Paloma Valencia: “Petro tiene que entender que ser presidente no es igual a ser un emperador”

“Petro tiene que entender que ser presidente no es igual a ser un emperador, por lo tanto, hay límites. Se debe respetar las decisiones de la rama judicial y legislativa cuando no aprueban sus proyectos. Invitamos al presidente Petro a respetar el Estado de derecho y la Constitución del 91 ″, sostuvo la senadora Valencia.

La propuesta de Asamblea Constituyente desatará un debate nacional. Esta bien que así sea. Como ponen frases que no he dicho o recortan algunas, aquí les dejo el discurso completo frente a la minga en Cali. https://t.co/P77ByGYWuI

Gustavo Petro va con toda con su constituyente: “El proceso comienza ya”. ¿Qué significa?

“No estoy buscando una reelección presidencial. No tengo intención de reelegirme y no impulsaré reformas o una constituyente en ese sentido, así lo he dicho desde siempre. Yo no quisiera volver a ser presidente a partir de 2026″, le aseguró el primer mandatario Petro al director de El Tiempo, Andrés Mompotes, en una entrevista que publicó ese diario este lunes 18 de marzo.