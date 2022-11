Paloma Valencia solo comparte una recomendación del presidente Petro en la COP27, “lo demás me parece una pendiente de cosas cada vez más absurdas”

El presidente de la República, Gustavo Petro, se encuentra en Egipto participando en la Cumbre Mundial Ambiental de las Naciones Unidas (COP27). Allí, el mandatario de los colombianos les envió un mensaje directo a los líderes de las potencias del planeta, quienes tienen como principal fuente de energía el uso de combustibles fósiles.

De paso, el jefe de Estado anunció la gran cantidad de dinero que destinará el país para proteger la selva amazónica. “Hay que salvar los pilares del clima del planeta, antes que nada. La selva amazónica es uno. Colombia otorgará 140 millones de dólares anualmente durante 20 años para salvar la Selva Amazónica. Esperamos el aporte mundial”, afirmó el presidente Petro.

Durante su discurso, el mandatario profundizó en un decálogo para luchar contra el cambio climático, donde habló, por ejemplo, sobre la importancia de acabar rápidamente con el consumo de combustibles fósiles en todos sus niveles.

Los argumentos del presidente Gustavo Petro siguieron la misma línea de lo que fue su primera intervención ante la ONU, el pasado mes de septiembre. De igual manera, su discurso también recibió opiniones favorables y críticas de parte de varios sectores.

A través de su cuenta de Twitter, la senadora Paloma Valencia, una de las opositoras más férreas del gobierno de turno, hizo un contundente comentario sobre la intervención del presidente Petro en la COP27.

“De las 10 recomendaciones del presidente Petro en la COP7 comparto solamente la de salvar el Amazonas que requiere inversión internacional y la de cambiar deuda por inversión en adaptación y mitigación. Lo demás me parece una pendiente de cosas cada vez más absurdas”, fustigó la congresista del Centro Democrático.

Presidente Petro prendió las alarmas: “Colombia está viviendo la caída de agua más grande de los últimos 40 años”

En medio de la agenda de trabajo que está realizando el presidente de la República, Gustavo Petro, en la Cumbre Mundial de Ambiente de las Naciones Unidas en Egipto, alertó que Colombia está viviendo la caída de agua más grande de los últimos 40 años, revelando detalles de la fuerte ola invernal por la que atraviesa el país.

De la misma manera, y como consecuencia de la declaratoria del desastre nacional, el mandatario colombiano señaló que ya se desembolsaron 2,1 billones de pesos, para atender a las familias damnificadas por el crudo inverno que viene agudizándose en varias regiones del país, como en el departamento de Bolívar.

“Dichos recursos están encaminados a atender alimentación, salud y zonas de reubicación de los y las colombianas afectadas”, explicó el Gobierno nacional.

A renglón seguido, el jefe de Estado entregó más detalles sobre las precipitaciones: “Estamos en emergencia; se han destinado ya los recursos. El día de ayer ya hubo una transferencia que debe sumar $2,1 billones para atender lo urgente, que es comida, en primerísimo lugar; salud para las personas afectadas, lugares donde reubicarse en las zonas de inundación”.

Y aseguró en su declaración: “Ya el año entrante tendremos la tarea de reconstruir vías, etc. Y algo que es fundamental, que tenía que ver con la prevención, que no se ha hecho en Colombia, que hoy podría generar, como sucede en Bogotá, que no haya víctimas”.

“Los indicadores son superiores al desastre del 2010-2011 y, peor aún, la probabilidad es alta de que se extienda hasta el mes de febrero, marzo o abril del año entrante. El nivel freático es altísimo”, dijo.

Frente a este tema, hace una semana, el presidente Gustavo Petro expidió el decreto con el cual se declara de manera oficial desastre nacional en Colombia, producto de las fuertes lluvias que tiene alerta a más de 700 municipios del país, dejando a su vez, según el mandatario, a más de 200 personas muertas en lo corrido de este año.

Según lo que establece la medida anunciada por el Gobierno nacional, se pueden destinar recursos que no han sido ejecutados por los Ministerios para la población damnificada por deslizamientos de tierra e inundaciones.