Paola Holguín sobre ataques de Petro contra el sistema electoral: “Podría hacer intento de reforma para ser nuevamente candidato”

P.H.: Creo que esto es muy grave, además porque por cuenta de varias declaraciones del presidente se han motivado ataques a instalaciones de medios de comunicación. Nosotros no podemos mirar esto como un hecho aislado porque ya se han dado muchos casos desde que inició el Gobierno que han mostrado una animadversión hacia la libertad de prensa, hacia ciertos medios y periodistas.

Es muy importante prender las alarmas porque este Gobierno cada vez muestra un talante más complejo frente a la institucionalidad, frente a la división de poderes y las libertades. Creo que es muy importante llamar a la comunidad internacional y a los colombianos para que estén atentos. Que observen cómo va avanzando el tema porque la verdad es preocupante. Los ataques son sistemáticos. No es un ataque aislado.

P.H.: Aquí hay varios temas graves. El primero es que el presidente no debería intervenir en temas políticos o participaciones políticas. No lo debe hacer, eso violenta el estado de derecho. Violenta la Constitución y la ley. Por otro lado, uno siente una enorme preocupación cuando el presidente hoy trata de deslegitimar el sistema electoral cuando hace dos años se eligió bajo este sistema.

¿Por qué el sistema es bueno para elegirse él y por qué no es bueno ahora? El tercer asunto importante es que viene atacando de manera muy grave a las instituciones y estigmatizando a los sectores de oposición. Creo que todo esto muestra que está tratando de provocar una tensión institucional y la angustia que uno siente es que viene hablando dentro y fuera del país de un supuesto golpe blando. Lo que uno percibe, por las acciones y declaraciones del presidente, es que pareciera que es él quien pretende provocar la ruptura institucional. El hecho de que haya empezado a hablar de manera tan anticipada de elecciones también muestra que está evidenciando el descontento que hay en el país con su gobierno.

P.H.: No sé porque cada vez es más difícil medir al presidente Gustavo Petro. Yo creo que, a pesar de la impopularidad, él vive una desconexión de la realidad del país que podría incluso hacer intento de reforma para ser nuevamente candidato. Uno escucha que están mirando con abogados esa posibilidad, uno le ve el afán permanente por participar en política. Se le ha escuchado decir que si repitieran las elecciones, él nuevamente ganaría. Lo que muestra que hay una desconexión entre lo que están sintiendo los colombianos y la percepción que tiene Petro de sí mismo.

P.H.: Indiscutiblemente este es el Gobierno del cambio, pero en reversa. Se evidencia en cada uno de los indicadores. En materia de seguridad nuevamente tenemos cifras de secuestros similares a las que teníamos hace 15 años. Se disparó la extorsión, se ve un debilitamiento de la fuerza pública y un fortalecimiento cada vez mayor de las estructuras criminales en el territorio, como lo evidencia los informes de la Defensoría del Pueblo. En materia económica vemos una caída de confianza. El crecimiento económico no está en los niveles que esperaba el Fondo Monetario Internacional o la Ocde. Vemos además que se está poniendo en riesgo la seguridad energética, que impacta directamente la economía. En materia social vemos que tienen mucho afán por entregar subsidios, pero no por resolver el tema de fondo de la pobreza.

Creo que las reformas que está promoviendo en el Congreso son reformas regresivas, que generan mucha desconfianza. La reforma a la salud no solo debilita un sistema que ha sido reconocido como uno de los mejores del mundo, sino que la apuesta del Gobierno es acabar las EPS a las buenas o a las malas. Si no lo logra en el Congreso, espera matarlas de asfixia por el no giro de los recursos necesarios.