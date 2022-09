“Parece un chiste”: Paloma Valencia también arremete contra el gobierno por las conversaciones con las disidencias de las Farc

La senadora se unió al coro de opositores a Petro que creen que no se debe renegociar la paz con las disidencias porque ya tuvieron su oportunidad y no la aprovecharon.

La senadora del Centro Democrático Paloma Valencia no escapó a las críticas contra el gobierno del presidente Gustavo Petro, quien confirmó este domingo a través de una fotografía que está adelantando conversaciones con las disidencias de las Farc.

“Lo de negociar con aquellos que despreciaron la primera negociación con las Farc porque prefirieron seguir en el narcotráfico, el terrorismo y asesinato, parece un chiste”, dijo.

Agregó “que el mensaje para la criminalidad es que se pueden rechazar negociaciones y en cualquier momento hay una oportunidad”.

Precisamente, la fotografía donde se observa al alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, negociando con los guerrilleros de las Farc, levantó una polvareda porque jurídicamente para un sector político, el presidente Gustavo Petro no podría volver a hablar de diálogo con las disidencias de las Farc.

La razón obedece a que, según el exministro del Interior Juan Fernando Cristo, “sería necesario modificar el acto legislativo que creó la Justicia Especial para la Paz (JEP) porque su Artículo 5 es claro: quienes incumplan el acuerdo van a la justicia ordinaria”.

El mensaje para la criminalidad es: se pueden rechazar negociaciones y en cualquier momento hay oportunidad — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) September 19, 2022

No obstante, aunque ese argumento aplicaría para las disidentes de la Nueva Marquetalia y su jefe Iván Márquez, porque hicieron parte de la negociación de paz con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, no se aplicaría para las disidencias de alias Iván Mordisco, quien no logró hacer parte de la firma de los acuerdos porque nunca entró al proceso.

En el caso de Iván Márquez, los propios firmantes del acuerdo de paz por parte del gobierno de Juan Manuel Santos han sido enfáticos en oponerse a que el exjefe guerrillero dialogue nuevamente.

El exalto comisionado para la Paz Sergio Jaramillo dijo que sería grotesco entablar un posible diálogo con Márquez. La misma postura tiene el exjefe negociador y hoy senador Humberto de la Calle, quien aseguró “que Iván Márquez y la llamada Segunda Marquetalia ya tuvieron su oportunidad y fallaron. Solo les queda el sometimiento”.

Además, lanzó varios interrogantes: “¿Qué es lo que se puede negociar con el señor Márquez y la Segunda Marquetalia que no haya sido negociado en La Habana? ¿Quién nos garantiza que esta vez no vuelva a incumplir, que falte a su palabra, como lo hizo después de la firma del acuerdo?”.

Las declaraciones de Humberto de la Calle llevaron al senador Iván Cepeda, uno de los congresistas que está de cerca a la política de paz de Petro, a reaccionar. “El Gobierno del presidente Gustavo Petro en ninguna circunstancia accederá a renegociar el Acuerdo de Paz entre lo que eran las Farc-EP y el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos”, aclaró el senador del Pacto Histórico.

Este fin de semana, el Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, aseguró que es muy posible que pronto se pueda anunciar un cese al fuego multilateral en el que participarían, entre otras, la llamada Segunda Marquetalia, las AGC, las disidencias de las Farc, el Eln entre otros grupos armados.

Aunque desde el gobierno de Petro se sigue hablando de paz total, tal como lo dijo el expresidente Juan Manuel Santos en entrevista con el diario El País, los colombianos aún no sabe con certeza en qué consiste y cuál será su alcance.