“Parece un mal chiste, pero el nuevo ministro de Cultura es el profesor de piano de las hijas de Petro”: Ciro Ramírez

No es secreto el inconformismo que quedó entre las ministras de Cultura, Patricia Ariza, y de Deporte, María Isabel Urrutia, con el Gobierno del presidente Gustavo Petro por la forma sorpresiva en que las que fueron removidas de sus cargos. Ambas han coincidido en que este martes 28 de febrero no les han oficializado las causas que motivaron al primer mandatario a retirarlas de su equipo de máximos colaboradores.

Además, se sienten maltratadas por la forma en que se enteraron de que ya no hacían parte del Gobierno del “cambio”.

Urrutia, por ejemplo, llegó hasta la Casa de Nariño este lunes sin saber que sería removida del cargo y se enteró cuando un edecán le impidió hacer parte de la alocución presidencial, según le contó ella a SEMANA. Mientras tanto, Ariza conoció la noticia vía telefónica minutos antes de que el mandatario se lo contara al país.

Patricia Ariza dijo que sigue esperando que Gustavo Petro le explique por qué la removió del Ministerio de Cultura. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Patricia Ariza está sentida. Este martes, en diálogo con Blu Radio confirmó que el nuevo ministro de Cultura encargado, Ignacio Zorro, quien era hasta este martes viceministro de Cultura, es el profesor de piano de las hijas del presidente Gustavo Petro. “Tengo entendido que sí, pero creo, eso no es un asunto de la política”, explicó la artista a la estación radial.

Las reacciones no se hicieron esperar. “Esto parece un mal chiste, pero es cierto: el nuevo ministro de Cultura del Gobierno de Gustavo Petro es el profesor de piano de las hijas”, dijo el senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez.

Lo hizo al responder un mensaje en Twitter del analista político Daniel Briceño, quien calificó los nexos del nuevo ministro con la familia presidencial como “nepotismo asqueante”. Además, dijo que al Gobierno “no le bastó con poner a la vecina (Consuelo Baracaldo) en el ICBF. Esto es increíble”.

Cabe resaltar que entre el nuevo ministro Zorro y la primera dama, Verónica Alcocer, existe cercanía.

Ignacio Zorro, ¿la nueva ficha de Verónica Alcocer en el Ministerio de Cultura? - Foto: Presidencia

Recientemente, cuando la esposa de Gustavo Petro viajó a Venezuela, lo hizo acompañada de Zorro y conocieron sobre el sistema de orquestas en este país. Lo curioso del caso es que la exministra Patricia Ariza no fue notificada del desplazamiento de su viceministro. “A mí me nombró el presidente Gustavo Petro y no la primera dama”, resaltó en Blu Radio.

Las declaraciones de Ariza se han prestado para varias interpretaciones en contra del Gobierno.

El congresista del Centro Democrático, Andrés Forero, dijo que como van las cosas “no extrañaría que nombraran a Nerú como ministro de Cultura en propiedad”. Recordemos que los contratos del bailarín con la Casa de Nariño han causado polémica porque, según el Dapre, buscan mejorar la salud mental de los funcionarios del Gobierno.

El congresista del Centro Democrático, Andrés Forero, dijo que "como van las cosas no es extraño que contraten al artista Nerú como ministro de Cultura en propiedad" - Foto: Neru Martinez

La feminista Sara Tufano, quien perteneció durante años al Polo Democrático y defendió en su momento la campaña de Gustavo Petro, hizo varias preguntas sobre el tema: “Entonces, ¿en el Ministerio de Cultura el pulso lo ganó Verónica (Alcocer)? Zorro, cuñado de Álvaro Leyva y marido de Inés Leyva, quien es amiga de Verónica y profesora de piano de sus hijas. Leyva, quien piensa que la música clásica tiene más valor que un bambuco. Qué bonita empresa familiar”.