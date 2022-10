“Paren el uso de las armas”, el llamado del Comisionado de Paz a los grupos armados en Arauca

Pese a la reanudación de los diálogos con el ELN y la apertura del gobierno de Gustavo Petro a buscar una salida negociada para el desmantelamiento de las organizaciones criminales, los enfrentamientos entre estas bandas ilegales no dan tregua en algunas zonas del país.

En los últimos días se conoció que al menos seis comunidades del municipio de Puerto Rondón (Arauca), más de 700 personas, están confinadas por esos enfrentamientos desde mediados de septiembre, entre el ELN y las disidencias de las Farc.

El temor persiste entre los habitantes de la zona por las posibles retaliaciones de esos grupos armados ilegales, que mantienen un enfrentamiento por el dominio territorial y las rutas del narcotráfico desde enero pasado.

En medio del crítico panorama en esta región, el Comisionado de Paz, Danilo Rueda, hizo un llamado a estas organizaciones ilegales para que “escuchen a la comunidad”.

“Hemos escuchado el clamor y la angustia de las comunidades de Arauca que se encuentran en medio de las confrontaciones armadas entre el ELN y unidades del estado mayor conjunto de las disidencias Farc. Escuchen, por favor, a la población, cesen el uso de la violencia en medio de la población”, expresó Rueda.

El Comisionado de Paz recordó que el Gobierno ha venido avanzando en mostrar gestos y signos creíbles de paz. “Entendemos que están en armas, entendemos sus motivaciones, pero por favor paren el uso de las mismas porque están afectando a la población”, apuntó Rueda.

Lo que ocurre en esta zona del país, que resulta crítica por la disputa entre la criminalidad por el control de la frontera con Venezuela, va en contravía de los avances que se han logrado con otras organizaciones.

Justamente hace una semana, Rueda reveló que más de diez grupos armados ilegales ya iniciaron la aplicación de un cese unilateral al fuego en varias regiones del país, situación que, según el funcionario del Gobierno, abona el camino para un cese multilateral.

Uno de los grupos que, según el comisionado, ya empezó un cese unilateral al fuego, es el de la estructura criminal de las denominadas disidencias de las Farc, estado mayor de alias Iván Mordisco y la Segunda Marquetalia.

De acuerdo con Rueda, también se han sumado algunas oficinas (bandas dedicadas al sicariato), las Autodefensas de la Sierra Nevada, el Clan del Golfo, entre otros.

“Se han sumado ya varios grupos, el Estado Mayor Central, la Segunda Marquetalia, están las AGC (Clan del Golfo), están varias oficinas de ciudades y las Autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Cada grupo, con su propia identidad, naturaleza y motivación, está expresando su disposición a ser parte de la paz total. En esta fase de exploración se les ha pedido no matar, no desaparecer, no torturar y vamos avanzando”, sostuvo Rueda.

Por los lados del ELN, el presidente Gustavo Petro anunció esta semana que oficialmente se reanudaron los diálogos de paz con esa guerrilla, los cuales se habían suspendido en el gobierno del exmandatario Iván Duque por los constantes hechos terroristas de ese grupo subversivo.

“Desde Caracas se reanudan los diálogos de paz oficialmente entre nuestro gobierno y el ELN, junto a los países garantes de Venezuela, Cuba y Noruega”, trinó el presidente Petro.