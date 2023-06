Pastrana hizo un llamado al Centro Democrático a no avalar candidatos respaldados por partidos que apoyen al gobierno nacional

Un llamado a mantener una “coherencia política” fue el que hizo, desde la capital del Quindío, el expresidente y director del Partido Nueva Fuerza Democrática, Andrés Pastrana Arango, esto a causa de las diversas situaciones que se están presentando en materia de avales y coavales.

Para el exmandatario, no es posible que mientras, por un lado, muchos partidos dicen ser de oposición, por el otro estén otorgando avales a candidatos respaldados por partidos que apoyan al gobierno nacional.

“La Nueva Fuerza Democrática no avalará, ni coavalará a candidatos que tengan avales del Pacto Histórico, del partido de La U, el Conservador, Liberal o de cualquiera que esté apoyando al gobierno actual, debemos ser coherentes y no endosar nuestros principios, ni valores; eso no se negocia”, dijo contundentemente Pastrana Arango.

Para Pastrana, no es posible que mientras por un lado muchos partidos dicen ser de oposición, por el otro estén otorgando avales a candidatos respaldados por partidos que apoyan al gobierno nacional. - Foto: Foto: Semana

Asimismo, invitó a los partidos Centro Democrático y Cambio Radical, a que mantengan una coherencia política, ya que si se han declarado como oposición, no pueden estar pensando en dar avales a candidatos de los partidos tradicionales que han apoyado al petrismo, “esto demuestra que hoy el único partido de oposición es la Nueva Fuerza Democrática”, afirmó el expresidente.

En ese sentido, indicó que a la Nueva Fuerza Democrática pueden llegar todos aquellos que quieran recuperar la libertad, la democracia, la paz, la defensa de las libertades, de instituciones, el respeto por la iniciativa y la propiedad privada, así como la libertad de expresión.

“Ya vemos como muchos integrantes de colectividades están renunciando a los mismos porque no comulgan con lo que hacen sus partidos al regalarse al gobierno, y ven que aquí pueden llegar, por supuesto no se les castigará ni con transfuguismo político ni doble militancia y deben cumplir con los principios de cero corrupción y una hoja de vida intachable”, sostuvo.

Expresidente Andrés Pastrana. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

También agregó que “los interesados en hacer parte del partido Nueva Fuerza Democrática y solicitar avales o coavales, pueden hacerlo ingresando en su sitio web.

Pastrana arremete contra Petro

El presidente Gustavo Petro reconoció que la reforma laboral, uno de sus proyectos principales, se hundió en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, después de que la sesión convocada no pudiera avanzar por falta de quórum.

El mandatario calificó la situación como “muy grave” y aseguró que esto es culpa del poder económico.

“El hundimiento de la reforma laboral es muy grave. Demuestra que la voluntad de paz y de pacto social no existe en el poder económico. Duelos del capital y de los medios lograron cooptar el Congreso en contra de la dignidad del pueblo trabajador”, dijo en su cuenta de Twitter.

El jefe de Estado siguió su crítica afirmando que desde el poder económico creen que las “ganancias salen de la esclavitud, las largas jornadas y la completa inestabilidad laboral”. Además, afirmó que desde su gobierno no se abandonarán los intereses de los trabajadores.

“Sigue siendo cierto que no hay reforma laboral que se pueda ganar en el mundo sin el pueblo trabajador en las calles y en la lucha social”, agregó en otro mensaje.

A pesar de que el proyecto no logró avanzar en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, algunos habían interpretado que aún estaba viva. Sin embargo, otros consideran que, según la reglamentación de la Ley Quinta que rige al Congreso, el proyecto está hundido y el Gobierno no tendría ninguna posibilidad de aprobarlo.

El presidente Gustavo Petro culpó al poder económico del hundimiento de la reforma laboral. - Foto: juan carlos sierra-semana

Uno de los argumentos es el artículo 147 de esa ley, que habla de los requisitos para que un proyecto se convierta en ley. Señala que la única forma para que pueda continuar debatiéndose en la próxima legislatura es que haya sido aprobado en su primer debate, por lo menos, un hecho que no sucedió.

Hasta el momento se especula con que la reforma laboral podría ser radicada nuevamente en la próxima legislatura, pero esto no ha sido confirmado oficialmente.

El hundimiento del proyecto ha sido celebrado por sectores políticos y sociales, especialmente aquellos que son parte de la oposición al actual gobierno. El expresidente Andrés Pastrana que aprovechó la noticia para hacerle un recordatorio al presidente Gustavo Petro sobre política.

“Petro: Nunca olvide que en política es más digno valerse de argumentos que de mermelada”, escribió Pastrana.