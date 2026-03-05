Pese a las constantes garantías de la Registraduría, Gustavo Petro insiste en que el supuesto “fraude electoral” sigue vigente

Se sigue radicalizando la postura del presidente de la República, Gustavo Petro, de cara a las elecciones del 8 de marzo, cuando se abrirán las urnas para las elecciones de Congreso y consultas presidenciales.

Este jueves 5 de marzo, el mandatario colombiano, pese a las constantes garantías que ha expresado la Registraduría para el desarrollo del proceso electoral, dijo que sigue vigente un “fraude”.

“El preconteo, si no hay impugnaciones, sigue derecho a las actas de escrutinio. Y el código de preconteo nadie independiente lo ha auditado técnicamente y es el mismo en lo fundamental que ya produjo el fraude contra el Partido Mira en el año 2014 y contra el Pacto Histórico en el año 2022 con 640.000 votos hurtados”, expresó el mandatario colombiano.

Y agregó en un extenso mensaje: “Los votos se trasladaron al Partido de la U, del que es presidente el que era en ese entonces el registrador: el señor Vega, corresponsable de la tercerización privada de la actividades de preconteo y escrutinio en una empresa que es hoy un monopolio tecnológico de las elecciones desde el año 2007: la empresa Thomas Greg and Sons, a la que ya le han girado cuatro billones cuatrocientos mil millones de pesos desde ese 2007 y no hay una sola línea del software en su código fuente que le pertenezca al Estado y no son auditadas”.

“Así que estamos ante un desacato continuo de la sentencia del Consejo de Estado de 2018, que ordenó un software propiedad del Estado y auditable técnicamente por expertos independientes. El Partido Pacto Histórico ya hizo oficial que el software para estas elecciones no lo pudieron auditar. Así que el riesgo del fraude no solo se volvió real en 2014 y 2022, sino que sigue vigente”, recalcó el jefe de Estado.

También manifestó en el mensaje: “Solo se contrarresta con decenas de miles de testigos electorales y centenares de abogados siguiendo minuciosamente las comisiones escrutadoras que pueden, reabrir, si hay impugnación por los testigos, las mesas de escrutinio”.

“En Colombia no solo hay que mostrar las actas de votación, hay que reabrir las urnas y contar de nuevo los votos. Por otra parte ya van diez actos de traslado de dinero para compra de votos interceptados por la Policía Nacional”, concluyó Petro con su hipótesis.