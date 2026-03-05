Política

Pese a las constantes garantías de la Registraduría, Gustavo Petro insiste en que el supuesto “fraude electoral” sigue vigente

El presidente sigue cuestionando el proceso electoral a pocos días de las elecciones del 8 de marzo.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
5 de marzo de 2026, 9:33 a. m.
El presidente Gustavo Petro insiste en su tesis de un supuesto "fraude electoral".
El presidente Gustavo Petro insiste en su tesis de un supuesto "fraude electoral". Foto: Presidencia

Se sigue radicalizando la postura del presidente de la República, Gustavo Petro, de cara a las elecciones del 8 de marzo, cuando se abrirán las urnas para las elecciones de Congreso y consultas presidenciales.

Este jueves 5 de marzo, el mandatario colombiano, pese a las constantes garantías que ha expresado la Registraduría para el desarrollo del proceso electoral, dijo que sigue vigente un “fraude”.

Petro se queda solo en sus denuncias de posible fraude electoral: partidos respaldan a Hernán Penagos y el trabajo de la Registraduría

“El preconteo, si no hay impugnaciones, sigue derecho a las actas de escrutinio. Y el código de preconteo nadie independiente lo ha auditado técnicamente y es el mismo en lo fundamental que ya produjo el fraude contra el Partido Mira en el año 2014 y contra el Pacto Histórico en el año 2022 con 640.000 votos hurtados”, expresó el mandatario colombiano.

Y agregó en un extenso mensaje: “Los votos se trasladaron al Partido de la U, del que es presidente el que era en ese entonces el registrador: el señor Vega, corresponsable de la tercerización privada de la actividades de preconteo y escrutinio en una empresa que es hoy un monopolio tecnológico de las elecciones desde el año 2007: la empresa Thomas Greg and Sons, a la que ya le han girado cuatro billones cuatrocientos mil millones de pesos desde ese 2007 y no hay una sola línea del software en su código fuente que le pertenezca al Estado y no son auditadas”.

Política

“Enfermo narciso”: oposición a Petro estalla porque actuó en película financiada por el Estado. “¿Qué pasaría si fuera Duque?"

Política

Gustavo Petro le solicitó a Donald Trump “salir del conflicto armado contra Irán” y le pidió hacer un “pacto por la vida”

Política

Álvaro Uribe denuncia que Caquetá se ha convertido en epicentro de presión armada en medio de las elecciones

Política

María Fernanda Cabal cuestiona la participación del actor de Hollywood Cuba Gooding Jr. en película financiada por el Gobierno Petro

Política

“Así no le guste”: Gustavo Petro lanzó mensaje directo al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, por tasa de homicidios

Política

Gustavo Petro actuará en la película sobre el almirante Padilla, financiada por el Estado, al lado de un actor de Hollywood

Política

Tensión entre el Centro Democrático y Salvación Nacional a tres días de las elecciones: “Qué bueno que reconozcas que les restaremos curules”

Arcadia

Esto le dijo Cuba Gooding Jr. a SEMANA a propósito de su participación en la película del almirante Padilla: “Me encantan los personajes históricos”

Confidenciales

Le dicen a Petro que “mientras la gente muere por falta de medicamentos”, él gasta millonada en película sobre el almirante Padilla

Confidenciales

Exvicepresidente Germán Vargas Lleras reaparece en fotografía junto a su nieto después de publicar un video que generó reacciones

“Así que estamos ante un desacato continuo de la sentencia del Consejo de Estado de 2018, que ordenó un software propiedad del Estado y auditable técnicamente por expertos independientes. El Partido Pacto Histórico ya hizo oficial que el software para estas elecciones no lo pudieron auditar. Así que el riesgo del fraude no solo se volvió real en 2014 y 2022, sino que sigue vigente”, recalcó el jefe de Estado.

También manifestó en el mensaje: “Solo se contrarresta con decenas de miles de testigos electorales y centenares de abogados siguiendo minuciosamente las comisiones escrutadoras que pueden, reabrir, si hay impugnación por los testigos, las mesas de escrutinio”.

“Repartija del recurso”: Gustavo Petro volvió a arremeter contra la Registraduría a pocos días de las elecciones del 8 de marzo

“En Colombia no solo hay que mostrar las actas de votación, hay que reabrir las urnas y contar de nuevo los votos. Por otra parte ya van diez actos de traslado de dinero para compra de votos interceptados por la Policía Nacional”, concluyó Petro con su hipótesis.

Más de Política

Luis Ernesto Gómez, Luis Felipe Henao, Gustavo Petro, María Fernanda Cabal y Andrés Forero.

“Enfermo narciso”: oposición a Petro estalla porque actuó en película financiada por el Estado. “¿Qué pasaría si fuera Duque?"

ED 2271

Gustavo Petro le solicitó a Donald Trump “salir del conflicto armado contra Irán” y le pidió hacer un “pacto por la vida”

El líder del Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, llegó este martes a un centro comercial del centro de Cali, junto a la candidata presidencial de esa colectividad, Paloma Valencia. Foto: Jorge Orozco.

Álvaro Uribe denuncia que Caquetá se ha convertido en epicentro de presión armada en medio de las elecciones

Gustavo Petro actuará en la película sobre el almirante Padilla, financiada por el Estado, al lado de un actor de Hollywood Cuba Gooding Jr..

María Fernanda Cabal cuestiona la participación del actor de Hollywood Cuba Gooding Jr. en película financiada por el Gobierno Petro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

“Así no le guste”: Gustavo Petro lanzó mensaje directo al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, por tasa de homicidios

.

Gustavo Petro actuará en la película sobre el almirante Padilla, financiada por el Estado, al lado de un actor de Hollywood

Enrique Gómez Martínez y Tomás Uribe Moreno.

Tensión entre el Centro Democrático y Salvación Nacional a tres días de las elecciones: “Qué bueno que reconozcas que les restaremos curules”

El presidente Gustavo Petro publicó un mensaje en X en respuesta a Álvaro Uribe.

Álvaro Uribe confirmó sus razones para oponerse al Gobierno de Gustavo Petro, pese a que el presidente tiene una aprobación del 48 %

Así quedó el carro que le quemaron al candidato a la Cámara, Mauricio Matri.

Queman vehículo de candidato a la Cámara por el Centro Democrático en Santander: “Le metieron candela, fue horrible”

Noticias Destacadas