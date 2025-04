Pese a que dijo que no se sentaría con Benedetti, la exministra Susana Muhamad sería la directora del DNP

“Presidente, como feminista y como mujer, yo no me puedo sentar en esta mesa con Armando Benedetti. Y yo no soy la que va a renunciar. Es algo que decirlo y expresarlo”. Y agregó: “Para mí fue un poco sorprendente esto, pero yo no voy a renunciar. Pero, obviamente, no me voy a sentar en esta mesa con Armando Benedetti y la decisión está en sus manos”, dijo Muhamad en el consejo de ministros del pasado 4 de febrero.