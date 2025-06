Petro aclaró trino que compartió acusando a joven de “hostigar” al progresismo: “No conozco decisión penal en contra del accionante”

En el mensaje de este viernes, el mandatario colombiano asegura que no tiene conocimiento de que el joven tenga condena alguna por pertenecer a una red criminal.

Y explicó: “Consideré de suma importancia que las autoridades competentes investigaran el hecho, no solo por ser simpatizantes o afines a mis ideas, lo hice porque nadie debe ser amenazado por pensar distinto; en la diferencia está el pluralismo, en la diversidad reside y vive la democracia”.

A pesar de la publicación, el joven al que Petro afectó por compartir ese mensaje en X no quedó satisfecho con la retractación del mandatario colombiano.

“Hola, no acepto su retractación. Veo que perdió el incidente de desacato contra mí, pero esta no es la manera en que usted debía retractarse, ya que no hizo mención de mi persona. Por lo tanto, volveré a radicar un incidente de desacato. Lo hace bien o lo hace bien. Saludos”.