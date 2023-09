Petro agudizó su molestia contra el CNE por revocar candidaturas y pidió “citar de inmediato la máxima instancia de garantías electorales”

La discusión no fue nada fácil, pero, después de revisar todos los argumentos jurídicos, la mayoría se impuso y Hernández está por fuera de la contienda. No obstante, se podrá presentar un recurso de reposición dentro de los dos días hábiles siguientes a la notificación del CNE.

Aunque la campaña de Rodolfo Hernández no desconoce que tiene tres sanciones, tienen claro que no fueron por corrupción. Alegan que no contaron con el visto bueno de un juez penal o el Consejo de Estado, según lo indica la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que estimó que la Procuraduría es un organismo administrativo que no tiene los ‘dientes’ jurídicos para quitarle los delitos políticos a un funcionario elegido por voto popular.