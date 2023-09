Rodolfo Hernández arremete contra el CNE tras revocar su candidatura: “Magistrados que están a la orden de partidos contra los que he luchado”

“Soy consciente del reto que asumí hace 9 años, el día que decidí pasar de la crítica a la acción e incursionar en política, sabía que no sería fácil, sabía que cómo pienso y actúo iba a generar enemigos, trampas y batallas difíciles de sobrellevar, la de hoy es una de tantas”, dijo.

| Foto: archivo particular

El matrimonio electoral entre Rodolfo Hernández y Marelen Castillo tuvo un insólito divorcio. Ahora solo se verán en los tribunales, donde está en juego la personería de la Liga de Gobernantes Anticorrupción. | Foto: archivo particular

E informó que usará todos los medios legales que tiene como ciudadano “para seguir firme contra la politiquería y los corruptos que se tomaron el sistema, porque esta decisión de revocatoria fue eso, politiquera: magistrados que están a la orden de partidos contra los que he luchado desde que empecé, instituciones como la procuraduría maniatadas por clanes sirviendo a merced para asesinar políticamente a sus contenedores”.

“Colombianos, esta cacería que me han hecho con ese despliegue de recursos y esa insistencia, ¿la han visto en contra de atracadores y ladrones? No, porque así es nuestro sistema, premian al bandido y atacan al que lucha por erradicarlos”, cuestionó.

Por último, aseguró: “Mientras Dios me dé fuerzas y salud, daré la batalla no por mí, no por un deseo, lo hago por la convicción de que mi país y departamento merecen un mejor futuro”.