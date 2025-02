“La riqueza nace de quienes trabajan y, si no trabajamos, nos vamos a la pobreza. Ahora bien, la ganancia se la apropia, eso lo sabemos, pero la masa de ganancia es cada vez mayor si hay más productividad para apropiar más, y la productividad es cada vez más mayor si hay más conocimiento y más energía”, dijo Petro.

Y avanzó en su intervención, reiterando la política de su Gobierno en la descarbonización de la economía nacional: “Petróleo exclusivo para aumentar la productividad, y más energía, ¿y más energía qué es? Como dijo Trump, pues hermano, más petróleo, taladren, taladren y taladren, y esa fue su consigna: taladren, taladren y taladren. Y si ustedes cogen un periódico por ahí, cogen los gremios del petróleo y del gas, que ya me quieren tumbar a la superintendente de Industria y Comercio”.

“Pues lo que dicen es, presidente, taladre, y yo no hablo la verdad, no quiero taladrar, ¿y por qué? Porque entre más se use el petróleo y el carbón amarrado, y eso es una matemática, más energía para el mundo, más productividad, más ganancia, más cerquita estamos de morirnos como especie humana”, anotó el jefe de Estado.