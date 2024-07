Petro aseguró que Bogotá es la ciudad más desigual del mundo: “Estamos en una situación que nos debería avergonzar”

Y avanzó en su intervención: “Luego estamos en una situación que nos debería avergonzar a quienes vivimos en esta ciudad. Yo desde hace muchísimo tiempo, desde 1989, pero también viví 10 años de niño, desde que me trajeron en brazos hasta mis 10 años, porque entonces puede ser –aquí ya no me atrevo a afirmarlo porque no tengo los números, los listados– que la ciudad de Bogotá sea la más desigual del mundo, lo vemos”.