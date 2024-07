Petro defiende a su nuevo ministro de Educación, señalado por sus críticos de “maleducado” y “grosero”. ¿Qué dijo?

El nombramiento de Daniel Rojas como nuevo ministro de Educación por el presidente Gustavo Petro no podía ser más controvertido. Además de que el hasta hoy presidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) no tiene una hoja de vida amplia en materia académica, distintos sectores políticos le recordaron sus controvertidos trinos en redes sociales, en los que ataca a líderes de oposición, periodistas, entre otras personas que no piensan como él.