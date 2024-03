Petro dijo ‘sí' a diálogos de paz con el Clan del Golfo, pero le pidió dejar el narcotráfico: “No para vernos cara de bobos”

Iván Name arremetió contra Petro: “Las armas de nuestras Fuerzas son de la Nación, no de un Gobierno, por si acaso están pensando en el ruido de los sables”

Contexto: Iván Name arremetió contra Petro: “Las armas de nuestras Fuerzas son de la Nación, no de un Gobierno, por si acaso están pensando en el ruido de los sables”

Avanzó en el mensaje ante la población de Apartadó: “Yo no digo que no. Yo le he pedido a la nueva Fiscal General de la Nación que hablemos, nombres son los mismos, de acogimiento colectivo a la justicia. Es decir, que ya no individuos, sino organizaciones colectivas, puedan negociar unas condiciones políticas para su región”.