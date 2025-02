Petro dio un portazo a las universidades privadas que afectará a miles de estudiantes: “Yo no me comprometí a subsidiarlas”

“Pero si nosotros estamos pagando becas para universidades de garaje, de politiqueros de baja estofa, por aquí, por allá, eso no se llama educarse. Y pueden levantar las banderas del Icetex y de los institutos de crédito y del Ser Pilo Paga y de la Generación X y no sé qué más nombres se han inventado, pero el dinero público no es para subsidiar universidades de garaje, de politiqueros que usan a los estudiantes como un rebaño de votos y no les entregan educación”, dijo Gustavo Petro.