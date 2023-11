Petro encendió la polémica, dijo a directores de Policía de Latinoamérica que la marihuana y cocaína no debieron ser prohibidas

El jefe de Estado, en su intervención, dijo de frente a los uniformados que no debieron ser prohibidas las drogas, como la marihuana y la cocaína, al señalar que no tenían un efecto mortífero.

“Yo creo que las drogas que han sido producidas en América Latina y conducidas a los Estados Unidos, en este largo plazo de 50, 60 años, que básicamente es marihuana, primera gran fase y cocaína, segunda fase, hasta ahí, no debieron ser prohibidas”, sostuvo Petro.

“Indudablemente, la inversión social jugó un papel fundamental y es una estrategia contra el delito. Aquí no se construyó una cárcel más. Fue inversión en educación”: Presidente @PetroGustavo . #EncuentroDirectoresPolicía Sigue la transmisión aquí: https://t.co/w78W1x6Tec pic.twitter.com/nI5M5QpP2a

Y afirmó: “No tenían el efecto mortífero que hoy sí tiene una droga que no se produce en América Latina, quizás dirán que en México en algunos sectores, pero no se produce en América Latina y que tiene una capacidad mortífera en la sociedad de los Estados Unidos de aproximadamente 30 veces más que la cocaína y de la marihuana, ni se diga porque la marihuana no tiene capacidad mortífera”.