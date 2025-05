Petro justificó su llegada a Barranquilla cinco horas tarde con tesis sobre “aviones, narcotráfico y drogadicto del poder”

Ya no había guerras contra la insurgencia. Lo que había era guerras del narcotráfico contra el pueblo y había políticos que eran amigos, no del pueblo, sino de los narcotraficantes. Por eso hay bandas por aquí, por allá. Por eso la inseguridad empezó a crecer fue en los puertos de Colombia y Barranquilla, en Santa Marta, en Cartagena, en Buenaventura y en Tumaco. Por eso la tasa de homicidios está creciendo en las fronteras de Colombia, en la del Catatumbo y en la que nos junta con el Ecuador y hay que preguntarse por qué.

Y voy a decirles algo. Esos muchachos que por miles están siendo enrolados en ese tipo de organizaciones que llaman bandas porque no tienen una universidad y qué desgracia lo que pasa entonces con la Universidad del Atlántico. Y porque hay que ver si empiezan a ser rápido, lo he pedido una y mil veces, no esperen construcciones de edificios que no estarán, sino hasta dentro de cinco años y la generación actual de jóvenes tienes que entrar ya a la universidad y por tanto hay que abrir colegios y por tanto hay que instalar módulos rápidos para que se pueda abrir las puertas de la universidad a miles de jóvenes que si no solo tienen la oferta de la delincuencia, la del riesgo, la del matar al otro joven, porque le quitó un pedazo del mercado del microtráfico, el negocio con el traqueto llevando un bulto de cocaína hasta el barco o a la bodega.

Necesitamos es educar esa juventud, cuidarla y asegurarla, y para eso se necesita seguridad social, gente, familias que puedan proteger a sus propios hijos que tengan la capacidad de hacerlo. Para eso necesitamos justicia social. No estamos diciendo nada malo para Colombia. Yo no estoy pidiendo aquí que voten por tal o cual personaje.

No estoy pidiendo que voten por Petro. No me sueño reelegido y no quiero volverme drogadicto del poder porque me volvería asesino. Eso no es para mí. Lo que sí quiero es que esa juventud tenga oportunidades y antes de hablar de la consulta entonces a lo que hemos venido quiero hablar en Barranquilla a esas bandas y a esos jóvenes porque voy a iniciar un diálogo de conversaciones del gobierno con las bandas juveniles de Barranquilla.