Petro lanza duro dardo a Cabal por la reelección: “no soy un adicto al poder como si lo fue el presidente de la senadora”

“La senadora no solo no sabe leer, sino que escucha no al que habla, sino su propia cabeza y deseo. Aquí soy muy claro en decir que no soy un adicto al poder como si lo fue el presidente de la senadora”, dijo Petro en su perfil de X refiriéndose al expresidente Álvaro Uribe, quien estuvo gobernando por dos mandatos consecutivos.