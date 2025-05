Petro pidió que en cada casa “exista información sobre los políticos que votaron en contra” de su consulta popular. ¿Para qué?

Una particular petición lanzó el presidente Gustavo Petro, en medio de una solicitud de asamblea permanente de los cabildos populares en todos los municipios de Colombia.

“En cada departamento, hasta la última casa debe existir información sobre los políticos que votaron en contra de la libre expresión del pueblo, solicito que no haya violencia contra esas personas, pero hay que recordarlas siempre por haberse puesto en contra de los derechos de la gente trabajadora ”, expresó Petro en su cuenta personal de X.

Las asambleas municipales deben lograr coordinar las organizaciones populares del municipio. Se convocan en las plazas municipales este sábado y domingo. Allí se vota el paro nacional. El paro nacional debe ser un ejemplo de no violencia activa. No debe golpear clases medias… https://t.co/THJtJ1iuo3

Además, en otro de los apartes del llamativo trino, el jefe de Estado afirmó: “Se convocan en las plazas municipales este sábado y domingo. Allí se vota el paro nacional. El paro nacional debe ser un ejemplo de no violencia activa. No debe golpear clases medias, ni pobres, ni la fuerza pública. El resultado de la votación del paro debe ser remitido a las centrales obreras. El lunes se me informará el resultado. El presidente obedecerá la decisión popular tomada en las asambleas municipales”.