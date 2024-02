Petro responde a quienes le dieron palo por culpar a la crisis climática del covid: “Es una hipótesis científica que leí hace tiempos”

No obstante, un artículo publicado originalmente en The Conversation el 21 de abril de 2020 sobre el origen del coronavirus. Trabajo de Carlos Briones, científico titular del CSIC y Vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Virología, Centro de Astrobiología (INTA-CSIC) y Juli Peretó, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular e investigador del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas I2SysBio (Universitat de València-CSIC), Universitat de València. En sus estudios no mencionan el cambio climático como origen en sus rigurosas pesquisas.