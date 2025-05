Petro responde duro al republicano Mario Díaz-Balart: “No intentes derribar al presidente, porque desencadenarás la revolución”

El presidente Gustavo Petro no guardó silencio y respondió a las críticas que ha hecho el congresista de Estados Unidos, Mario Díaz Balart. El mandatario usó su cuenta personal de X, en la que lanzó una aguda pulla.

Mas nos atacan con mentiras , más sale el pueblo a acompañarme..Ahora con la juventud del SENA. Dias Balart, no intentes derribar al presidente de Colombia, porque desencadenarás la revolución colombiana. pic.twitter.com/2q2kogiBVP

De la misma manera, expresó: “Díaz-Balart, no intentes derribar al presidente de Colombia, porque desencadenarás la revolución colombiana”.

Además, dijo en el agitado discurso: “Entonces es ahí el problema. Los Estados Unidos deben entender; así lo dije en Haití y lo dije en Bocas del Toro, en Panamá, donde un guardacostas extrañamente me estaba vigilando. Ellos dicen que estaba ahí por casualidad en el mismo sitio donde en 1895 mataron a la dirigencia liberal revolucionaria de Colombia y América Latina y que están enterrados en una fosa común y yo quiero desenterrarlas”.

También expresó: “Y entonces dicen que eso son pruebas de mi adicción. Son pruebas de mi adicción a la libertad y la adicción a la libertad no existe, porque la adicción a la libertad no es una esclavitud si no es la esencia del ser humano. Los Estados Unidos deben saber y su Gobierno que con nosotros se puede hacer acuerdos y tenemos muchos que hacer, pero de tú a tú”.