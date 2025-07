Petro revela decisión por recorte de la ayuda de EE. UU.: “Aumentar la base de tributación de los sectores más ricos”

“Con reducción de ayudas de los EE. UU. que no quedan registradas en el presupuesto, lo que hay que hacer, como país digno, es aumentar la base de tributación de los sectores más ricos del país”, dijo Petro en esa plataforma digital.

En esa ocasión, Petro expresó que Colombia no valía 170 millones de dólares.

“Colombia no vale 170 millones de dólares como no valía 13 millones de dólares cuando la oligarquía vendió a Panamá. Nosotros invertimos más de 170 millones de dólares ayudando a que la sociedad de los EE. UU. no consuma tanta droga”, afirmó el mandatario colombiano en esa oportunidad.