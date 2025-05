A renglón seguido, indicó el jefe de Estado en el trino: “Con la figura de vigencias futuras y el desplazamiento de partidas, ya aprobadas en el presupuesto actual, no hay ningún problema para realizar la consulta popular”.

“Hay quienes, con una pobreza mental enorme, dicen que el gasto de la consulta no se debe hacer, y, por tanto, no se debe efectuar la consulta, porque no estamos bien fiscalmente”, insistió.