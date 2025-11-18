Suscribirse

Política

Petro rompió el protocolo en reunión con agencias internacionales: los asistentes se llevaron una sorpresa

El momento quedó registrado en video y lo publicó el presidente en una de sus plataforma digitales.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
18 de noviembre de 2025, 11:36 p. m.
Pantallazos a un video que publicó Gustavo Petro en su cuenta de Instagram del 18 de noviembre de 2025
Pantallazos a un video que publicó Gustavo Petro en su cuenta de Instagram del 18 de noviembre de 2025 | Foto: Pantallazos a un video que publicó Gustavo Petro en su cuenta de Instagram del 18 de noviembre de 2025

El presidente Gustavo Petro protagonizó un hecho que llamó la atención de los asistentes a un importante evento este martes, 18 de noviembre, el cual quedó registrado en video.

La situación fue publicada por Petro en su cuenta personal de Instagram. En el material se ve al mandatario acercándose a los trabajadores y trabajadoras de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol.

Contexto: Petro destapó un detalle desconocido de cómo aparece en la lista Clinton: el mensaje impactó las redes sociales

El presidente se acercó y saludó a varias personas, algunos le extendieron la mano y otros le pidieron una foto, e incluso dialogó con varios de ellos por un momento.

Pantallazo tomado a una publicación que hizo Gustavo Petro en su cuenta de Instagram del 18 de noviembre de 2025
Pantallazo tomado a una publicación que hizo Gustavo Petro en su cuenta de Instagram del 18 de noviembre de 2025 | Foto: Pantallazo tomado a una publicación que hizo Gustavo Petro en su cuenta de Instagram del 18 de noviembre de 2025

La reunión de alto nivel fue registrada en la cuenta oficial de la Presidencia de la República: “En la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, el Presidente @PetroGustavo lidera reunión con representantes de agencias de cooperación internacional”.

Ese encuentro se desarrolló en medio de la polémica que salpica al presidente Petro, luego de que se ejecutaron varios bombardeos por orden suya, en el Guaviare y Arauca.

Controversia que se desató, ya que en el bombardeo que realizaron las Fuerzas Militares en contra de la estructura criminal de las disidencias de las Farc de Iván Mordisco, murieron ocho menores de edad.

El presidente Gustavo Petro habló sobre la muerte de menores en un bombardeo de las FF.MM.
El presidente Gustavo Petro habló sobre la muerte de menores en un bombardeo de las FF.MM. | Foto: Presidencia/Suministrada a Semana

Frente a las críticas, el jefe de Estado dio a conocer la decisión que tomó sobre el futuro de los bombardeos en la recta final de su Gobierno, el cual finaliza el 7 de agosto de 2026.

“Vuelvo a insistir que no nos hemos salido del DIH en los bombardeos ordenados por mí. Decir que se detengan los bombardeos cuando estamos dentro del DIH es de una ingenuidad brutal”, publicó el mandatario en su cuenta personal de X.

También afirmó: “Nosotros detenemos y detendremos la esclavitud de nuestro pueblo en muchas regiones de Colombia en manos de los grupos armados narcos. Decir que se paren los bombardeos en acciones ofensivas de los narcos es invitarlos a reclutar más niños”.

Contexto: “Planificadores deben renunciar”: revuelo por mensaje de Petro sobre bombardeos a menores, pero ahora dio sorpresivo giro

Por otro lado, la defensora del Pueblo, Iris Marín, publicó un fuerte pronunciamiento sobre los bombardeos ordenados por Petro: “No es coherente ni éticamente aceptable reducir este análisis a un debate meramente técnico sobre el DIH o sus umbrales mínimos de aplicación”.

“Ningún niño, niña o adolescente reclutado debería resultar afectado por operaciones militares. Todo esto es lamentable, es la guerra en su despliegue doloroso e inhumano, afectando a los más vulnerables: a menores de edad reclutados, hoy convertidos en objetivos militares. Ilustra el lugar degradado de los principios de humanidad, dignidad, necesidad, proporcionalidad y precaución en nuestro país”, puntualizó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Este es el hombre capturado por el presunto asesinato de Harold Aroca en Bogotá. “Debe pagar la máxima pena”

2. La millonada que habría gastado el presidente Petro en su último viaje a Nueva York y que fue denunciada por María Fernanda Cabal

3. Gobernación de Cundinamarca bajo la lupa; es demandada por aplicar descuentos en matrículas vehiculares

4. Papa León XIV anuncia que visitaría cuatro países latinoamericanos el próximo año. ¿Está Colombia incluido?

5. Versiones encontradas sobre el fichaje de James Rodríguez a Millonarios: esto se sabe

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroProtocolo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.