“Petro se cree sus propias mentiras”: Peñalosa al presidente por trino sobre la marcha del 20 de junio

Este martes 20 de junio, a través de su cuenta en Twitter, el presidente Gustavo Petro minimizó la movilización que se llevó a cabo en varias regiones de Colombia y algunas otras de los Estados Unidos, en contra de las reformas que plantea su Gobierno.

Se trató de la Marcha de la Mayoría, en la que participaron miles de personas contra la gestión del jefe de Estado.

Sin embargo, este martes en la noche, el jefe de Estado dijo en un mensaje en Twitter: “Así fue, débil en la costa Caribe, débil en la costa Pacífica; no logró llenar la Plaza de Bolívar de Bogotá, y fue fuerte como siempre en Medellín y Santanderes”.

Manifestantes en la Marcha de la Mayoría en Bogotá. - Foto: Guillermo Torres

Tras lo anterior, Enrique Peñalosa, exprecandidato a la Presidencia y exalcalde de Bogotá, compartió en Twitter la publicación del presidente Petro y le lanzó un ‘dardo’.

“Siempre he creído que Petro se cree sus propias mentiras”, dijo Peñalosa en la citada red social.

Siempre he creído que Petro se cree sus propias mentiras https://t.co/hfV69Vt5U3 pic.twitter.com/8cwKN2WD2X — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) June 21, 2023

En respuesta a la afirmación del presidente Gustavo Petro también se pronunció Miguel Uribe Turbay, quien compartió videos de la multitudinaria asistencia a la Plaza de Bolívar de Bogotá.

“No hay peor sordo que el que no quiere oír. Si Petro insiste en desconocer el malestar popular y a la ciudadanía activa, solo va a seguir enterrándose y, de paso, haciéndole mucho daño a Colombia. Hoy Petro gobierna para una minoría radical, violenta y sectaria. Cada vez van a ser menos”, escribió el congresista del Centro Democrático.

Las grabaciones que publicó Uribe Turbay dejaron ver que la plaza sí se llenó, como lo evidencia una toma 360°, contrario a lo que el presidente mostró.

Así fue, débil en la costa Caribe, débil en la costa Pacífica; no logró llenar la Plaza de Bolívar de Bogotá , y fue fuerte como siempre en Medellín y Santanderes. pic.twitter.com/SQ5wHO44ZD — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 21, 2023

“Ciego, sordo, manipulador, populista, corrupto”

A propósito de la marcha en Bogotá, el exministro de Defensa, Diego Molano, publicó en su cuenta de Twitter una fotografía en la que se ve la Plaza de Bolívar completamente llena de personas que rechazan el Gobierno Petro. Así mismo, se dirigió al mandatario con fuertes calificativos.

“La peor tragedia del gobierno @petrogustavo es él mismo: obtuso, ciego, sordo, manipulador, populista, corrupto, ilegítimo y hasta ilegal”, expresó Molano.

Pierre Onzaga Ramírez, uno de los promotores de las movilizaciones. - Foto: SEMANA

“Tapar el sol con un dedo es de tiranos. La voz del pueblo es clara: #PetroBastaYa”, agregó el exministro de Defensa y aspirante a la Alcaldía de Bogotá.

El trino de Molano provino también como respuesta a uno publicado previamente por el presidente Gustavo Petro, en el que le quitó peso a la Marcha de la Mayoría y aseguró que fue débil.

La peor tragedia del gobierno @petrogustavo es el mismo: obtuso, ciego, sordo, manipulador, populista, corrupto, ilegítimo y hasta ilegal.



Tapar el sol con un dedo es de tiranos.



La voz del pueblo es clara: #PetroBastaYa https://t.co/gi8rpW5Fve pic.twitter.com/i9h7jbxv2U — Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) June 21, 2023

Gustavo Petro, derrotado en Congreso

El presidente Gustavo Petro lleva más de diez meses en la Casa de Nariño y su relación con el Congreso no pasa por un buen momento.

Este martes 20 de junio la reforma laboral, una de las iniciativas que prometió en su campaña presidencial, terminó hundida por falta de quórum en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

El grueso de congresistas no asistió y no se logró la votación. Aunque la representante del Pacto Histórico María Fernanda Carrascal dijo que las mayorías no llegaron a la Comisión por las recusaciones que surgieron en su contra a última hora, algunos no tenían intenciones de respaldar la iniciativa del Gobierno. Y mucho más cuando centenares de ciudadanos se tomaron las calles del país este martes en rechazo a las reformas de Petro.

El Congreso y el presidente Gustavo Petro. - Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: PRESIDENCIA.

La reforma laboral fue consensuada con todos los sectores, según la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, pero siempre generó revuelo entre la empresa privada, que, sin duda, hubiera sido la más sacrificada si se hubiera aprobado el controvertido proyecto.