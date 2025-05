Petro se sacó la ‘espinita’ con Juan Manuel Santos en entrevista con Juanpis González: “Por ponerse a pendejear”

“La carretera que no hizo Santos, que hoy me critica. Pues yo le estoy diciendo a Santos, porque ahora me critica que ‘uy, no sabe hacer la paz’. Pues yo le respondo: por ponerse a pendejear haciendo la carretera doble calzada Gamarra, Odebrecht, de donde el señor Odebrecht sacó el billete para sobornar, incluso sus cercanías en este Palacio, debió haber metido el billete para que se extendiera hasta Tibú la carretera. Y entonces, los campesinos hoy no estarían sembrando hoja de coca y esos grupos armados, con el nombre que tu quieras, que compran los fusiles de la cocaína, que compran los uniformes de la cocaína, y que llegaron incluso al otro lado de la frontera y dentro, comprando alcaldes e incluso oficiales de nuestra Fuerza Pública y de la fuerza pública venezolana, y mataron cien campesinos. No existiría”, dijo puntualmente Petro en dicha entrevista con el comediante ‘Juanpis González’.