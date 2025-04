Santos arremetió contra la paz de Petro y señaló al gobierno de organizar a las disidencias: “Se metieron a negociar con 14 grupos y no tenían idea”

El expresidente Juan Manuel Santos no dejó títere con cabeza frente a la ‘paz total’ que adelanta el gobierno de Gustavo Petro. Lo hizo este martes, 29 de abril, en la Universidad Militar Nueva Granada, en Bogotá.

Y agregó: “Estamos sufriendo las consecuencias, los asesinatos de los firmantes de la paz. Las disidencias de las Farc eran un grupo muy pequeño de traquetos, porque los que no firmaron la paz estaban dedicados más que todo al narcotráfico. El comisionado de paz de este gobierno, el primero (Danilo Rueda), con los helicópteros del Estado, fue recogiendo a los voceros de los diferentes grupos criminales que se hacían llamar disidencias, y los llevaron en abril de 2023 al Yarí, entre Caquetá y Meta, y ahí les dieron el reconocimiento de Estado Mayor Conjunto de las Farc. O sea, el propio gobierno organizó a las disidencias y miren los resultados que estamos sufriendo. Eso ha sido muy desafortunado”.