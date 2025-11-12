Suscribirse

“Petro y su triste destino”: Barbosa lanza crítica al presidente tras quiebre de cooperación entre Colombia y EE. UU.

Petro anunció la orden de suspender los “tratos” de inteligencia con Estados Unidos.

Danna Valeria Figueroa Rueda

Comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Con experiencia en temas de país, particularmente política, judicial, orden público y justicia.

13 de noviembre de 2025, 1:08 a. m.
Francisco Barbosa y Gustavo Petro.
Francisco Barbosa lanzó fuerte crítica hacia el Presidente Gustavo Petro este 12 de noviembre. | Foto: SEMANA / Presidencia

El exfiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, volvió a lanzar duras críticas contra el presidente Gustavo Petro, esta vez a raíz del anuncio del mandatario sobre la suspensión del intercambio de información de inteligencia con agencias de seguridad de Estados Unidos.

“Petro y su triste destino. Sin visa, incluido de narcotraficantes (Clinton), con el país descertificado, llamado por el presidente de los Estados Unidos como ‘líder del narcotráfico’”, dijo. Sobre la orden presidencial escribió: “Todo está quedando claro como el agua”.

Su publicación se dio justo después de que Petro anunciara una medida que marca otro capítulo en la tensión diplomática entre Bogotá y Washington: la orden de suspender los “tratos” de inteligencia con Estados Unidos.

El mandatario explicó que la medida se mantendrá mientras persistan los ataques con misiles de ese país a embarcaciones señaladas de transportar drogas en el mar Caribe y el Pacífico.

Petro también insistió en que los bombardeos violan el derecho internacional y afectan a comunidades costeras. Su mensaje fue publicado después de que Natasha Bertrand revelara que el Reino Unido había dejado de compartir información de inteligencia con Estados Unidos por considerar que los ataques militares de Washington en el Caribe “son ilegales”.

Según un trino de la periodista Natasha Bertrand, de CNN, el Reino Unido decidió suspender hace más de un mes ese intercambio de información sobre las embarcaciones sospechosas de narcotráfico.

“Está del lado de los narcos”: Vicky Dávila arremete contra Petro tras suspender inteligencia con EE. UU.

Armando Benedetti y Cristina Lombana.

Armando Benedetti, ministro del Interior, ofrece excusas a la magistrada Cristina Lombana: “He dicho cosas que no debí decir”

Redacción Semana
