Piden acción de la Procuraduría al Metro de Medellín para que no se realice la Junta Directiva en la cambiarán al gerente general y el manual de la empresa

“Los tres miembros que se dicen independientes no lo son tanto, toda vez que es claro que tienen vínculos con la actual administración, lo que imposibilita que cualquier decisión que se tome sea transparente y objetiva en defensa de los intereses del Metro de Medellín”.

Los congresistas Paola Holguín y Juan Espinal también detallaron que la convocatoria a la Junta Directiva tiene falencias, como que no se especificó en qué consisten los cambios que se quieren hacer al manual de funciones y requisitos, por lo que señalan que los miembros de la Junta Directiva que no fueron los citantes de esa reunión no han podido estudiar en qué consisten esas modificaciones.