Piden la renuncia de Nicolás Petro a la Asamblea del Atlántico por denuncias de Day Vásquez

En una explosiva entrevista con SEMANA, Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, denunció que el hijo de Gustavo Petro recibió dineros del narcotráfico para la última campaña presidencial. Las acusaciones causaron que la Fiscalía reforzara su esquema de seguridad y que la Procuraduría iniciara una indagación preliminar contra el diputado del Atlántico por posibles faltas disciplinarias.

Por esta razón, el representante José Jaime Uscátegui, del Centro Democrático, asegura que el hijo del presidente debería renunciar a su cargo público mientras enfrenta a la justicia por las acusaciones de su exesposa.

“Las denuncias sobre Nicolás Petro son graves para un grupo familiar que ya venía con antecedentes de cercanía con criminales desde la campaña presidencial. El diputado por respeto al país debería renunciar, mientras enfrenta su proceso judicial”, manifestó el congresista en un trino.

Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro. - Foto: instagram nicolás petro

De la misma forma, el abogado y analista Daniel Briceño recalcó que no solo debe renunciar, sino que el Pacto Histórico debe quitarle la coordinación política en la región Caribe.

“Nicolás Petro debe renunciar a su curul como diputado del Atlántico y el Pacto Histórico lo debe apartar de toda actividad de coordinación política en la costa Caribe”, manifestó el analista en un trino.

La procuradora Margarita Cabello anunció que ordenó la apertura de un proceso disciplinario contra Nicolás Petro, dada su calidad de servidor público.

Margarita Cabello, procuradora. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

“Ordené a mi equipo disciplinario que abriera inmediatamente indagación o investigación, de acuerdo con las circunstancias, respecto al hijo por ser un servidor público, él es diputado de la Asamblea de Atlántico y por lo tanto nos corresponde abrir las investigaciones correspondientes para tomar, luego del debate probatorio, la decisión que corresponda”, manifestó Cabello.

Fiscalía se reúne con Day Vásquez

Este viernes, agentes del CTI de la Fiscalía llegaron a la vivienda de Days Vásquez, expareja de Nicolás Petro, para evaluar su situación de seguridad y poner en marcha el esquema de protección, puesto que la joven teme por su vida tras las declaraciones que le dio en exclusiva a SEMANA en las que aseguró que el narcotraficante Santa Lopesierra, alias el Hombre Marlboro y el hijo del empresario conocido como el Turco Hilsalca donaron mil millones de pesos a la campaña presidencial de Gustavo Petro.

Nicolás Petro y Day Vásquez. - Foto: Instagram Day Vásquez

Vásquez, quien se encuentra reunida con la vicefiscal, Martha Mancera, y el director de la Fiscalía del Atlántico, ha manifestado que cuenta con toda la evidencia probatoria de lo que dijo en la entrevista con SEMANA y está dispuesta a entregársela a las autoridades para que se realicen las respectivas investigaciones. Sin embargo, ha pedido protección, ya que sabe que su vida e integridad personal están en riesgo.

La joven detalló que Nicolás Petro le recibió al Hombre Marlboro cerca de 600 millones de pesos, pero nunca llegaron a la campaña “porque él se quedó con ese dinero”. Igualmente, reveló que en su casa en Barranquilla se adelantó la reunión con el hijo del Turco Hilsalca ―quien se ha enfrentado a investigaciones por sus presuntos vínculos con paramilitares― en la que se entregó una suma de dinero para la campaña presidencial.

Vásquez fue más allá y aseguró que Nicolás Petro incluso recibió una camioneta de uno de los empresarios de Cúcuta que financió la campaña presidencial. “Él (en referencia a Nicolás) dice que es alquilada. De hecho, yo tengo la segunda llave de esa camioneta, porque él en un momento me dijo: ‘Esta camioneta es tuya’. Cuando tuvimos todo este problema de la separación, él me dijo un día: ‘Voy a mandar por la camioneta porque mi papá la necesita, me están pidiendo que apoye con el tema de seguridad en Cartagena, entonces te pido el favor que me prestes la camioneta y la devuelvo’”.

Este no fue el único regalo que recibió Nicolás Peto, puesto que él se movilizó en Barranquilla durante muchos meses en una camioneta que le entregó un megacontratista del Meta.