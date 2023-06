Piedad Córdoba arremete contra Laura Sarabia y Armando Benedetti: “El tiempo va poniendo a cada uno en su lugar”

La jefe de gabinete, Laura Sarabia, y el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, no caían bien en todos los círculos del poder del Pacto Histórico porque el líder barranquillo y su ex asistente se convirtieron en figuras clave en la campaña presidencial donde Gustavo Petro resultó victorioso.

Precisamente, la senadora Piedad Córdoba- quien llamó a Benedetti “rata” en una entrevista que concedió en su momento a SEMANA- hizo este viernes 2 de junio una defensa del gobierno de Gustavo Petro frente al escándalo de las chuzadas protagonizado, al parecer, por la jefe de gabinete, Laura Sarabia.

Córdoba dijo que se deben diferenciar dos cosas frente a la crisis por la que atraviesa el gobierno: “el Pacto Histórico como movimiento nacido de las luchas populares por la justicia social. Y otra cosa es quienes desde la política tradicional se subieron al tren de la victoria. El tiempo va poniendo a cada uno en su lugar”, precisó.

La senadora hace parte del combo de líderes de izquierda que siempre vieron la figura de Armando Benedetti como un hombre que no compartía los ideales políticos de Petro, pero que logró acercarse y convertirse en una persona de confianza del hoy presidente.

“Caiga quien caiga, sea quien sea. Quien haya autorizado interceptaciones ilegales debe ser sancionado, eso no se hace nunca y el gobierno del cambio no lo debe tolerar ni consentir”, anunció Córdoba.

La senadora dijo que “yo sé que es ser chuzada numerosas veces y por años, perder la intimidad, que me infiltraron una trabajadora doméstica, que me colocaran un micrófono en la almohada y me hicieran propaganda sucia. De modo que tengo autoridad moral para hablar de esto”.

Agregó que, desde su punto de vista, “lo que ha pasado aquí es un claro abuso de autoridad. Se nota que es un caso aislado y no me cabe ninguna duda que el presidente Gustavo Petro tomará las medidas del caso. En ese punto, confío plenamente en Gustavo Petro”.

Como víctima durante años de chuzadas- según recapituló- “les puedo decir que ninguna es menos grave que otra. Es un crimen que de manera ilegal a alguien le intercepten su vida y se la escudriñen. Es una violación a algo tan básico y elemental como el derecho a la intimidad y la privacidad”.

Aclaró “que es un despropósito que frente a un hecho aislado se diga que han vuelto las chuzadas o insinuar que el gobierno está chuzando. Periodistas que, de manera insidiosa, insinúan que este gobierno está chuzando de forma generalizada, exageran lo sucedido y lo hacen de mala fe”.

“Lo que sí resulta pintoresco es ver a los congresistas del uribismo posando de indignados, ellos que vienen de los gobiernos de Uribe y el DAS, donde sé las chuzadas fueron en cantidades industriales. Los uribistas no tiene cara para hablar hoy”, concluyó.

Después de más de 12 horas de especulación, el presidente Gustavo Petro le confirmó al país que el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, y su jefe de gabinete, Laura Sarabia, no harán parte de su gobierno. El escándalo de la exniñera y el ruido que se generó por las chuzadas desde la Casa de Nariño, les costó la cabeza.