Piedad Córdoba denunciará a quienes la vinculen con el asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio

La congresista señaló que esas versiones no tienen sentido alguno y que acudirá a la justicia para interponer las acciones necesarias contra quienes quieran vincularla con el crimen. Además, negó cualquier tipo de participación y calificó las versiones como delirantes.

“Ella está aprovechando una oportunidad y a ella no le sirve lo mío porque a ella no la van a indemnizar porque me culpe a mí, a ella la indemnizan si dice que es un crimen de Estado, que es detrás de lo que ella está”, dijo Córdoba al referirse a la esposa.