“Pobre presidente Petro. Después de un año y medio de tener el poder, se dio cuenta de que Quibdó no tiene acueducto”: Sergio Fajardo

Petro indignado porque su Gobierno no ha asumido el acueducto de Quibdó. “Eso no puede ser, la verdad, estoy desconociéndome”

La crítica surge luego de que el presidente Gustavo Petro reconociera que no ha atendido las necesidades del Chocó. “Si Quibdó es la capital más pobre de Colombia, si su mayoría de población es negra, si dijimos que íbamos a construir igualdad social hasta donde podemos, ¿cómo es que nuestro gobierno no ha asumido el acueducto de Quibdó?”, reconoció Petro desde ese lugar.

Igualmente, dijo que no puede esperar hasta que termine su gobierno. “La verdad estoy desconociéndome. No puede ser, es lo primero en el primer día de entrar a un despacho ministerial, lo primero que había que preguntar es eso. ¿Dónde están los acueductos de la gente pobre?”, cuestionó Petro.

Por su parte, Fajardo ha criticado en varias ocasiones a Petro por su gestión. En otro momento también lo cuestionó porque supuestamente no lo estarían dejando gobernar. “El presidente Petro, nuestro mesías, en el cónclave expresó su molestia, le toca muy duro: los poderosos del establecimiento no lo dejan gobernar, los funcionarios del Estado, uribistas, no sirven para nada y sus equipos de ministros son ineptos, no logran lo que él ordena. Pobre”, dijo Fajardo a finales del año pasado.